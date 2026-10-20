La Contraloría General de la República recibió un pedido del diputado de Renovación Popular, Carlos Yalta, para examinar posibles irregularidades en la contratación de personal del Gobierno Regional del Callao.

La solicitud se produjo luego de una investigación del programa Cuarto Poder que expuso presuntos favorecimientos a personas vinculadas con aportantes de campañas políticas del entorno del gobernador Ciro Castillo Rojo.

Entre los hechos que motivaron el requerimiento figuran contrataciones bajo el régimen CAS y órdenes de servicio otorgadas por la entidad regional.

El reportaje, emitido el 18 de octubre, señaló que más del 70 % de los aportantes a una campaña vinculada al entorno de la autoridad regional habrían obtenido contratos. También presentó casos de personas que pasaron de prestar servicios por locación a ocupar plazas CAS y de integrantes de una familia relacionada con el financiamiento electoral.

Mediante un oficio fechado el 19 de octubre, Yalta pidió que se revisen las condiciones del concurso para cubrir 87 plazas CAS a plazo indeterminado en la Dirección Regional de Salud (DIRESA) del Callao.

El parlamentario también planteó evaluar medidas para proteger los recursos públicos durante la transferencia de la gestión regional y solicitó conocer las acciones de control, los responsables y los plazos previstos.

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