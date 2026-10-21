Las altas temperaturas y las lluvias asociadas al fenómeno El Niño favorecen la propagación del dengue en el país, según explicó César Munayco, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC).

El brote acumula más de 71 000 casos y 75 fallecidos. Las aguas estancadas en recipientes y objetos en desuso constituyen espacios propicios para la reproducción del mosquito transmisor.

Piura registra la mayor cantidad de contagios, con 13 025 casos, seguida por La Libertad, Lambayeque y Tumbes. En la Amazonía, San Martín, Loreto y Ucayali también presentan una importante circulación del virus.

Lima, por su parte, supera los 6 000 casos, con presencia de pacientes en San Juan de Lurigancho.

Como parte de la respuesta sanitaria, el Ministerio de Salud dirige la vacunación contra el dengue a personas de entre 10 y 20 años, mediante un esquema de dos dosis separadas por tres meses. Tras adquirir 400 000 dosis, el Estado gestiona la compra de más de un millón adicional para ampliar la cobertura.

Según la información proporcionada, en el país predomina el serotipo 3 y hasta un 8 % de los pacientes podría presentar complicaciones graves.

El dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes, el sangrado de mucosas y los desmayos son señales de alarma que requieren atención médica inmediata.

César Munayco, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, sobre casos de dengue: Piura acumula 13,025 casos. En segundo lugar está La Libertad Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/OoLJddqRwo — Canal N (@canalN_) October 20, 2026