La nueva ley agraria marcó la agenda política de la semana. Tras ser derogada el 4 de diciembre, la Comisión de Economía por fin aprobó un dictamen que será debatido por el pleno del Congreso.

Durante la semana, los grupos radicales reiniciaron el bloqueo de carreteras y atacaron propiedad privada y pública, llegando al extremo, en Ica, de quemar una ambulancia estatal.

El día 24, la Comisión de Economía, encargada de ver el tema, no pudo sesionar virtualmente debido a la irresponsable ausencia de seis congresistas de varias bancadas. Recién ayer retomaron la sesión.

ELECCIONES. Esta semana también hubo apuros en la carrera electoral con las inscripciones presidenciales y parlamentarias avaladas y rechazadas.

A la fecha, de 24 organizaciones políticas con aspiraciones presidenciales, solo 18 cumplirían con los requerimientos de la solicitud de inscripción de listas ante el JEE.

Al vencimiento de la fecha para inscripciones -22 de diciembre- el Apra, Frente Esperanza, Contigo, Todos por el Perú (TPP) y Perú Nación no lograron inscribirse por indistintas razones. Sin duda, perderán la titularidad en el ROP. Hay pocas esperanzas que el JNE resuelva favorablemente las apelaciones.

El caso del Frepap es distinto pues, voluntariamente, presentará solo lista parlamentaria. El JEE Lima Centro 1 concedió a TPP tramitar el recurso de apelación.

Ya sea negligencia, mano negra partidaria o fallas del sistema del JEE, la frustrada inscripción parlamentaria del APRA acentuó seriamente la crisis interna, a tal punto que evalúan retirar la plancha presidencial que lidera Nidia Vílchez.

PANDEMIA. No estamos en estos momentos en una “segunda ola” de la pandemia, aseguró esta semana la ministra de Salud, Patricia Mazzetti, sin embargo, dijo, “tenemos que ser mal pensados, por eso en este momento estamos tomando medidas focalizadas”. No obstante, las cifras de contagiados y fallecidos se incrementan moderadamente, según el Minsa. En cuanto a la vacuna, las de Covax Facility llegarán en el primer trimestre de 2021, anunció Mazzetti, aunque no dijo en qué cantidad.

