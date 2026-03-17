El Jurado Electoral Especial emitió este lunes 16 de marzo un requerimiento oficial dirigido al Partido de los Trabajadores para acreditar con documentos la muerte de su candidato presidencial Napoleón Becerra. La medida busca garantizar la certeza registral de las candidaturas inscritas ante el organismo electoral.

La organización política enfrenta un plazo perentorio para presentar el certificado de defunción que sustente la imposibilidad del postulante de continuar su campaña electoral. Este trámite resulta indispensable para evitar la exclusión automática de la fórmula partidaria del proceso comicial.

La normativa electoral establece procedimientos estrictos para manejar la situación de candidatos fallecidos durante la campaña presidencial. El incumplimiento de este requisito podría derivar en la invalidez total de la lista presentada por el Partido de los Trabajadores.

El organismo electoral supervisor persigue con esta medida el principio de transparencia en todos los registros electorales nacionales. La presentación de documentación oficial constituye un paso ineludible para mantener la validez de cualquier candidatura inscrita.

La exigencia del Jurado Electoral Especial responde al marco legal que regula todo el proceso comicial de 2026. El partido debe cumplir estrictamente con los requisitos formales para preservar su participación en las elecciones generales programadas para abril.

Este tipo de requerimientos busca evitar situaciones de ambigüedad en las boletas electorales que se distribuirán a nivel nacional. Según el JEE, la regularización oportuna garantiza que los votantes encuentren información clara y verificada en las urnas el día de la elección.