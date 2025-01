La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que 10 partidos políticos con representación en el Congreso de la República podrán difundir desde mañana (6 de enero 2025) sus propuestas y planteamientos en espacio no electoral, de acuerdo a la Ley de Organizaciones Políticas.

Establece que los partidos políticos con representación en el Congreso podrán difundir propuestas y planteamientos en período no electoral, en medios de comunicación de propiedad del Estado, durante cinco minutos al mes, en forma gratuita. No obstante, en el espacio no se podrá usar publicidad con fines electorales.

La no utilización de los cinco minutos asignados en el día y el horario señalados, no aceptarán reprogramación al cronograma que se apruebe, ade acuerdo con el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios.

Además, la difusión de las propuestas y planteamientos debe realizarse a través de videos y/o audios previamente grabados por los partidos políticos o alianzas electorales. El organismo electoral fijó el 29 de noviembre de 2024 el siguiente orden de aparición:

1. Fuerza Popular

2. Podemos Perú

3. Partido Morado.

4. Juntos por el Perú

5. Partido Democrático Somos Perú

6. Partido Político Nacional Perú Libre

7. Acción Popular

8. Renovación Popular

9. Avanza País - Partido de Integración Social

10. Alianza para el Progreso

No se podrá hacer referencias de manera directa a hechos sociales o políticos que afecten el orden y la tranquilidad pública o atenten contra el orden constitucional, legal y el sistema democrático, entre otras disposiciones.

VIDEO RECOMENDADO