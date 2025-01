El secretario general de Avanza País, Luis Flores, dijo que su partido exigió la renuncia de Eduardo Salhuana como presidente del Congreso, y aseveró que también debe dar un paso al costado el oficial mayor del Parlamento, Giovanni Forno.

Luis Flores incidió en que la posición de su agrupación política es exigir la renuncia de Eduardo Salhuana a la presidencia del Parlamento, por su inacción ante los presuntos actos ilícitos del caso Jorge Torres Saravia y por su viaje a China a pesar de la crisis en la imagen de ese poder del Estado.

“Nosotros hicimos un plenario de emergencia a nivel nacional con los coordinadores regionales y distritales de Lima, en el cual decidimos como partido tener la posición de pedir la renuncia del señor Salhuana si es que no daba explicaciones ni tomaba acciones correctivas inmediatas”, precisó en RPP.

“Para mí es un total despropósito que, en este momento, el señor Salhuana haya ido de viaje, en este momento, inclusive, que están allanando el Congreso. Él debería estar aquí, dando explicaciones del caso o viendo las reformas que se tienen que dar. Él es el responsable. Yo creo firmemente que, en este momento, sí debería renunciar. Creo que el cargo le está quedando un poco grande, no ha tomado las medidas, y él, personalmente”, dijo Ángel Delgado.

“Esto es un tema político y él tiene que afrontar el tema político y dar la cara”, aseveró aunque consideró que la renuncia no debería extenderse a los demás integrantes de la Mesa Directiva, entre ellos, Alejandro Cavero .

Ángel Delgado insistió en que solo Eduardo Salhuana debe renunciar en este caso. “Él ha demostrado que no está a la altura del conflicto, no está a la altura de las responsabilidades y, lamentablemente, esto inclusive, en mi opinión, lo está agravando, porque se está yendo de viaje en un momento que no debería irse”, señaló.

Asimismo, subrayó que también debería renunciar al cargo el actual oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno.

“Yo creo que sí debe renunciar. Lamentablemente ha tenido contradicciones en sus declaraciones. Creo que se debería renovar a todas las personas que están dentro de esta gestión. Es más, yo creo que tener una comisión investigadora en un tema administrativo, donde las personas que investigan son, de alguna forma, dependientes de ellos, creo que eso hace que, lamentablemente, esto no sea de una manera transparente”, sostuvo.

Ángel Delgado

Respecto, a que Ángel Delgado, militante de Avanza País, fue nombrado jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, cargo que antes ocupó Jorge Luis Torres Saravia, Ángel Delgado negó que tal designación tenga connotaciones políticas, dada su militancia en el partido Avanza País, que es parte de la Mesa Directiva.

Delgado agregó que su llegada al puesto fue por intermedio de la excongresista fujimorista Alejandra Aramayo, actual jefa de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Legislativo , y que su gestión tendrá un tiempo estimado de 5 o 6 meses.

“Sin embargo, el partido no avala, ni mucho menos apoya, esa designación”, agregó.