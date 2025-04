En el cierre del juicio por lavado de activos, Nadine Heredia, exprimera dama y esposa del expresidente Ollanta Humala, rechazó las acusaciones de haber obtenido financiamiento irregular de gobiernos extranjeros para campañas electorales.

El proceso judicial, que lleva más de siete años, podría definir su situación legal en las próximas semanas.

Durante su alegato final, Heredia desmintió las imputaciones de la fiscalía, que la vincula con presuntos ingresos ilícitos provenientes de Venezuela y Brasil durante las campañas del Partido Nacionalista en 2006 y 2011.

“No existe ni una sola prueba que respalde las acusaciones sobre valijas diplomáticas con dinero”, afirmó.

La defensa de Heredia sostuvo que los testimonios de los colaboradores eficaces carecen de consistencia y que los informes periciales presentados no demuestran irregularidades en su patrimonio. Además, recalcó que, al no haber ocupado un cargo público, no tuvo acceso a fondos estatales.

Por su parte, la fiscalía mantiene que existen indicios de operaciones financieras no justificadas, aunque no ha presentado evidencia documental directa que vincule a Heredia con el presunto dinero extranjero.

La jueza Nayka Coronado postergó la sentencia para el 15 de abril, ampliando el plazo inicial para analizar los argumentos expuestos. El fallo podría absolver o condenar a Heredia y a Humala, quienes enfrentan penas de hasta 25 años de prisión.