El abogado Benji Espinoza ya no se encargará de la defensa del exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso Jorge Torres Saravia, acusado de liderar una presunta red de prostitución que operaba en el Parlamento.

El letrado aclaró que su alejamiento de este caso obedece a un “tema de honorarios”, ya que el implicado en estos hechos no había aceptado la propuesta que le presentó, dijo a Willax.

Jorge Luis Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal del Congreso, es acusado de presuntamente liderar una red de prostitución que operaría en el Parlamento; y es investigado por supuesto vínculo con el atentado en el que murió la abogada y extrabajadora parlamentaria Andrea Vidal Gómez; aunque el exfuncionario del Legislativo negó tales acusaciones.

El mes pasado, Benji Espinoza, entonces abogado de Jorge Torres, había indicado la muerte de la abogada es un caso tan sensible y grave que merece una investigación exhaustiva, pero aseveró que las “insinuaciones, no son pruebas”. “Mi cliente me ha manifestado que es inocente... Hay que ser muy claros, las investigaciones son las que determinan las responsabilidades”, había señalado.

“Yo defiendo la posición de inocencia que ha manifestado con pruebas. Si se demuestra que el cliente ha engañado al abogado, no lo voy a defender ”, subrayó Benji Espinoza al agregar que sus declaraciones de ninguna manera dan cuenta de alguna culpabilidad de su ahora expatrocinado.

“Yo voy hacer bien claro, si aparece una prueba en la Fiscalía que establezca de manera directa o indirecta la responsabilidad de Jorge Torres no lo voy a defender, yo no defiendo a asesinos”, dijo aquella vez.

