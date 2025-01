Roberto Palomino Romero, el principal sospechoso de la desaparición de la docente Leyla Yaneli Cristóbal Penadillo, fue encontrado muerto en la carceleta de la Comisaría PNP San Cayetano, en el distrito de El Agustino.

Cabe recordar que Roberto Palomino fue detenido, luego de que los familiares de la profesora lo denunciaran por ser la última persona que vio a Leyla Cristóbal, de 27 años.

A través de las cámaras de seguridad, se observa que el 31 de diciembre a Roberto Palomino agredir a la joven, y luego la docente va detrás de él. Desde ese día, se desconoce el paradero de la maestra y su familia la busca intensamente.

Roberto Palomino fue trasladado esta madrugada a la comisaría tras brindar su manifestación ante la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, informó a RPP Zoraida Padilla, madre de la profesora desaparecida desde el 30 de diciembre de 2024.

“Lo han llevado a declarar, pero no ha dicho nada. Lo han devuelto y hoy amanece muerto (...) Dicen que agarró una silla, rompió la sábana y con eso se ahorcó. Él no ha dicho nada, no ha hablado nada”, indicó.

El cadáver de Palomino Romero fue trasladado a la Morgue Central de Lima.