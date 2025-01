Gabriela Alava, quien acusó a Jean Deza por agresión física, fue consultada por la prensa tras salir de su domicilio, cuando se dirigía a la comisaría para seguir con las diligencias correspondientes de su denuncia contra el futbolista.

La modelo afirmó que no se sentía bien y se quebró cuando respondía las algunas preguntas de los medios mientras ocultaba su rostro: “ Me siento mal, mírenme cómo estoy. (…) Él sabe lo que me ha hecho. Sí (voy a pedir justicia) ”.

“ [Sobre garantías para su vida] Ya las pedí. [¿Le vas a perdonar?] (niega con la cabeza). [¿La familia te ha dicho algo, pedido disculpas, has hablado con él después?] (asiente con la cabeza) ”, sostuvo evidentemente incómoda.

Jean Deza: Este es el parte policial de la presunta agresión física contra su expareja Gabriela Alava

Jean Deza fue denunciado por presunta violencia física contra su expareja Gabriela Alava en la celebración de Año Nuevo en el distrito de San Miguel. De acuerdo con el parte policial, dicho incendio ocurrió en la madrugada del 1 de enero en el departamento del futbolista.

Según el testimonio de la expareja del deportista, alrededor de las 6 de la mañana, tras una discusión verbal, Jean Deza habría agredido a Gabriela Alava en su habitación. La joven afirmó haber recibido varios golpes en la cabeza que la dejaron inconsciente.

“El denunciado la agrede verbalmente con pablabras soeces e inapropiadas (...) para luego agredir físicamente propinándole un aproximado de tres puñetes en la cabeza, ahorcándola y pateándola, ya en el piso originando un golpe en la cabeza parte izquierda causando que se desmaye y pierda el conocimiento”, señala el documento.

Asimismo, el informe indica que luego de despertar al mediodía, la modelo se encontró en el cuarto, aseada y con la ropa del futbolista. Cuando lo confrontó, de acuerdo con su testimonio, Deza reaccionó llorando y mostró temor por las posibles consecuencias.

También señala el parte policial que Jean Deza abandonó el departamento, señalando que iba a recoger unas llaves. En ese momento, Alava se comunicó con una amiga, quien la acompañó a la comisaría de Ciudad del Pescador, en el Callao, para presentar la denuncia.

Como parte de las pruebas, la expareja de Jean Deza entregó fotos que evidenciarían las agresiones físicas.