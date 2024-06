Con miras a la próxima carrera electoral, el Congreso busca aprobar una reforma constitucional que elimina a los movimientos regionales.

De acuerdo con información del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), las elecciones regionales 2022 dieron como resultado a 14 (56%) gobernadores elegidos por movimientos regionales, mientras que 11 (44%) llegaron al poder a través de partidos políticos (ver infografía).

En la práctica, el Parlamento intenta eliminar a más de la mitad de la competencia que tiene en las regiones.

A la fecha, hay 84 movimientos regionales inscritos y 25 en proceso de inscripción, según el Registro de Organizaciones Políticas del JNE.

Si bien el texto debe ser ratificado en la próxima legislatura, ya generó debate, cuestionamientos y se alista una movilización en rechazo para el mes de julio.

La propuesta plantea que el artículo 35 de la Constitución quede redactado de la siguiente manera: “Los ciudadanos puedan ejercer sus derechos individualmente o a través de partidos políticos de alcance nacional o alianzas entre estos, conforme a la ley. Tales partidos y alianzas concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular (...)”.

Así, sin mayor análisis, el Congreso elimina a los movimientos regionales

La propuesta es polémica, porque según los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2022, los movimientos son los que ganaron en la mayor cantidad de regiones.

Para muestra hay varios botones. En el año 2010, el 80% de los gobernadores ganaron mediante un movimiento regional, mientras que solo el 20% ganó con un partido.

El año 2014 no fue muy diferente, pues el 76% de los gobernadores alcanzaron el cargo gracias aun movimiento, mientras que solo el 24% lo hicieron con un partido (ver infografía).

Al revisar las cifras del 2022, se tiene que el 56% ganó con un movimiento y el 44% con un partido. De este último grupo la distribución de los 11 vencedores fue la siguiente: Somos Perú (7), Alianza para el Progreso (2), Avanza País (1) y Frente de la Esperanza (1).

Para el politólogo Fernando Tincopa, la razón de que los movimientos hayan reducido su porcentaje de victorias en regiones tiene que ver con dos factores: las reglas del juego para mantener la inscripción de un movimiento se han vuelto más difíciles con las modificaciones que se han realizado en los últimos años y lo segundo es que los partidos mejoraron su desempeño a nivel subnacional.

Sin embargo, consideró que, de aprobarse la norma, los partidos beneficiados de cara a una próxima elección serían Somos Perú (SP) y APP, más no Fuerza Popular, Perú Libre, entre otros.

Esto debido a que las dos primeros tienen mayor posición regional gracias a la mayor construcción de sus bases.

“El espíritu de competencia era que los partidos pudiesen mejorar su desempeño incentivados por la existencia de un competidor al costado, pero si lo eliminas por completo, lo que generas es una distorsión de la oferta política”, apuntó.

Comentó que los partidos tienen la falsa ilusión de captar el bolsón electoral de los movimientos cuando hay una mayoría que rechaza a los partidos tradicionales.

En diálogo con Correo, el investigador del Centro Wiñaq calificó de “negativo” el dictamen que aprobó el Congreso.

“Lo que han hecho es eliminar la oportunidad de que independientes locales puedan elegirse. Esto es negativo porque obliga a las personas a decidir dentro de la actual oferta política. Además, le da más poder a las cúpulas partidarias para decidir quién encabeza la lista”, indicó.

Uno de los motivos para que las bancadas respalden la iniciativa tiene que ver con la falta de cobertura territorial de sus partidos en las elecciones.

“El Partido Morado, Acción Popular, Juntos Por el Perú, Renovación Popular, Podemos y otros, no llegan a presentar candidaturas en la mayoría de regiones”, apuntó Tincopa.

En un sentido similar se pronunció el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Fernando Tuesta, quien consideró que la verdadera razón por la que quieren eliminar a los movimientos regionales, es porque “los partidos no pueden ni siquiera presentar candidaturas para los 25 gobiernos regionales, 196 alcaldías provinciales y 1694 distritales”.

El abogado especialista en derecho electoral Jorge Jaúregui mencionó que la polémica norma se da en un contexto en que casi la mayoría de bancadas del Congreso pertenecen a partidos que perdieron las elecciones en 2021.

“Los partidos políticos que no han tenido éxito están buscando de manera forzosa, generarse una militancia al interior del país. No dejan espacio para una dinámica más libre y es preocupante de cara a las elecciones municipales”, apuntó.

Además, mencionó que en los últimos años, el Congreso desarrolló un conjunto de acciones que han ido tocando la garantía que el país necesita de una independencia.

En diálogo con Correo, el experto en temas electorales consideró que el Congreso está bloqueando y eliminando espacios en la democracia.

“Dadas las circunstancias de que estos partidos, digamos, son bastantes impopulares, es posible que el resultado electoral los castigue y sigamos en una suerte de nebulosa de dónde va la política”, manifestó.

En la misma línea, recordó que los partidos no tienen presencia mayoritaria en el espacio regional, por lo que al eliminar los movimientos regionales, se obliga a que quienes quieran postular tengan que hacerlo con agrupaciones políticas.

“A mediano plazo, la gente no va a poder participar en un movimiento independiente. No van a tener otra posibilidad más que alinearse”, mencionó.

Jaúregui dice ver un riesgo no solo para la democracia, sino para los partidos.

“En las condiciones de impopularidad en que están (los partidos), van a ser nocivos”, sostuvo.

Sobre el tema, el abogado especialista en temas electorales José Naupari consideró que el Congreso busca suprimir la competencia, eliminarla o reducirla.

“Evidentemente, la consecuencia lógica de eliminar los movimientos regionales es reducir la competencia. Sin duda, habrá un gran número de partidos para el 2026, pero ahora será mucho más complicado acceder a una inscripción”, indicó.

En letrado dijo estar en desacuerdo con la eliminación de los movimientos, debido a que no existe ningún argumento que lo justifique.

“Han dicho que los movimientos no rinden cuenta, pero eso no es así. Hay que recordar que los partidos con representación en el Congreso son los que reciben financiamiento público, pero los movimientos no. Además, tienen permanencia en el tiempo”, sostuvo.

Precisó que los movimientos regionales están llamados a llenar vacíos de representación de los partidos.

“Los movimientos no serían necesarios si tuviéramos partidos con comités partidarios a nivel nacional, no serían necesarios si les exigieran a los partidos tener candidaturas en todas las circunscripciones, pero eso no ocurre”, dijo.

Además, advirtió de un eventual riesgo si es que la reforma constitucional llega a ser aprobada.

“¿Qué nos asegura que en las próximas elecciones vayan a haber candidatos? El Congreso lo que está buscando es hacerle la vida más fácil a los partidos políticos y la vida más complicada a la competencia”, puntualizó.