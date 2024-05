Una fotografía del 23 de mayo de 2023, revelada por Punto Final, muestra a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, junto a Mirtha Gonzales Yep y Jorge Rodríguez Menacho, quienes fueron detenidos en la operación “Valkiria XI”.

La imagen, que forma parte de las pruebas del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), se tomó en la sala de embajadores de la Fiscalía de la Nación.

La fotografía se suma a las investigaciones que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició contra Benavides en setiembre de 2022, tras una denuncia del exfiscal supremo Víctor Cubas por supuestas comunicaciones con Antonio Camayo, investigado en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Patricia Benavides aparece en la fotografía donde figuran la empresaria Mirtha Gonzáles Yep y el capitán PNP Jorge Rodríguez Menacho.

Informe a favor de Benavides bajo sospecha

Según la investigación de la JNJ, el informe número 317 del 2020, elaborado por el entonces teniente Jorge Rodríguez Menacho, indica que Patricia Benavides tuvo 7 llamadas telefónicas con Camayo.

En octubre de 2022, tras conocerse esta información, el abogado Jefferson Moreno asumió la defensa de Benavides y le sugirió contactarse con José Luis Castillo Alva y su pareja, Mirtha Gonzales Yep, quienes podrían ayudarla por su relación con Rodríguez Menacho.

Este oficial habría elaborado un nuevo informe a favor de Benavides, indicando un error de la JNJ al solicitar el registro de llamadas y no las actas de las comunicaciones. Al no haber interceptación telefónica, no existía tal material.

Acuerdo ilícito y pago de coimas

La fiscalía sostiene que este informe se habría realizado bajo un acuerdo ilícito entre Patricia Benavides y Castillo Alva, donde la exfiscal lo ayudaría a cambiar a los fiscales del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” a cambio de su favor.

Además, el Ministerio Público indica que Jaime Villanueva y Miguel Girao cobraron U$S60 mil por este intercambio de favores, beneficiando a José Luis Castillo Alva.

La exfiscal de la Nación ha negado rotundamente cualquier intercambio de favores. Afirma que, al asumir el cargo, solo se había escuchado el 35% de las grabaciones que involucraban a varios magistrados, por lo que se cambió a los fiscales con baja productividad para agilizar las investigaciones y lograr escuchar el 100% de las grabaciones.