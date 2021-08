La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos (Avanza País), durante la sustentación de la moción para la creación de una comisión investigadora para conocer con quien se reunión el presidente Pedro Castillo en sus primeros días de gobierno, donde despachaba desde una casa en el distrito de Breña.

“La falta de transparencia en los primeros días de gobierno del actual mandatario. Nunca en la historia de la República un presidente democrático ha despachado en la clandestinidad. Desde que el señor Pedro Castillo asumió la Presidencia de nuestro país, inició su gestión actuando bajo la sombra, escondido, corriéndose de la prensa (...) nunca he visto un político tan esquivo al periodismo, profesión que es por definición democrática”, señaló la legisladora.

A juicio de Chirinos, el jefe de Estado, en sus primeros días de gobierno, infringió flagrantemente la Ley 28024, norma que obliga al presidente de la República a tener agendas publicas oficiales y llevar un registro de visitas.

“Colegas periodistas me han contado, sumamente preocupados, del secretismo que hubo durante esos días en los alrededores de la casa de Breña. No se sabe, hasta hoy, quién o quiénes entraron, si se reunió con sus ministros o no. Si dio órdenes del gobierno o no. ¿Es que acaso el señor presidente tardó en comprender que la democracia es más que solo elecciones?”, alega la vicepresidenta del Parlamento.

En otro momento, Chirino dijo que es importante conocer que pasó “en esos días oscuros de un gobierno clandestino”, que los congresistas advertimos y que después la Contraloría confirmó.

“¿Qué pasó en las sombras y la oscuridad de la casa en Breña, prestada generosamente por un empresario aparentemente muy amigo suyo, donde el presidente atendió indebidamente y quizás ilegalmente en sus primeros días de gobierno?, cuestionó la congresista.

