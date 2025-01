Patricia Juárez se pronunció sobre la lucha contra la criminalidad y considera que esto no será posible si las principales instituciones del estado no se unen.

La vicepresidenta del Congreso declaró a la prensa sobre el incremento de casos de extorsión y sicariato en el país.

Por ese motivo, Juárez manifestó su deseo de que el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior puedan llegar a una solución en conjunto.

“Podríamos, a partir de una declaratoria de emergencia, así como se hizo con el transporte, lograr que el Ejecutivo despliegue todos sus esfuerzos respecto al combate contra la criminalidad, pero no solamente de parte del Ministerio del Interior. Yo creo que el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Mininter, podrían sentarse en una mesa y, entre todos, encontrar una solución”, sostuvo a los medios.

Patricia Juárez: “El Congreso no puede investigar a sus legisladores”

La congresista Patricia Juárez abordó en el programa Cuentas Claras de Canal N temas polémicos sobre Alejandro Soto, y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

Sobre Soto, Juárez afirmó que la Comisión de Fiscalización del Congreso no tiene competencias para investigar a los legisladores, dejando esa tarea al Ministerio Público. “El Ministerio Público es el que tiene que investigar, la Comisión de Fiscalización del Congreso no puede investigar a los congresistas”, puntualizó.

En relación con Santiváñez, la legisladora de Fuerza Popular informó que aún no hay una postura definida sobre su continuidad frente al Ministerio del Interior, a pesar de las críticas por la inseguridad. “Aún no hemos tomado una decisión sobre el ministro Santiváñez. No hemos tenido reunión de bancada y seguramente en los próximos días nos reuniremos para tratar este tema”, señaló.

Juárez dejó claro que las decisiones sobre estos casos seguirán analizándose dentro de las instancias correspondientes.