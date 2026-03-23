El Ejecutivo informó este lunes que alista una serie de reuniones con las bancadas del Congreso como parte del proceso para obtener el respaldo parlamentario. Estas coordinaciones se iniciarían la próxima semana en medio de la expectativa por la presentación del Gabinete Ministerial ante el Legislativo.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, señaló durante una conferencia de prensa, que su gestión ya viene trabajando en los mecanismos necesarios para concretar estos acercamientos. En esa línea, indicó que, por ahora, la fecha responderá a la disponibilidad de los grupos parlamentarios.

“Estamos viendo, estamos haciendo todos los mecanismos que debemos hacer para tener ese acercamiento con las diferentes bancadas. Tengo entendido que esta semana están un poco atareados. Seguramente ya la próxima semana vamos a empezar”, indicó.

Asimismo, el titular de la PCM precisó que el Gobierno también se encuentra evaluando las fechas clave para cumplir con este proceso. El objetivo es definir el momento en el que el Gabinete acudirá al Parlamento para exponer su plan de trabajo.

En relación con ello, dio a conocer que las coordinaciones incluyen la posibilidad de establecer acuerdos durante los encuentros con los distintos grupos políticos. “Estamos hablando de las fechas, pero probablemente ya vamos a decidir también en esa constitución que hablemos con las diferentes bancadas”.

El jefe del Gabinete también hizo referencia al contexto político que enfrenta el país, marcado por diversos retos simultáneos. Ante este escenario, subrayó que el Ejecutivo continuará trabajando para garantizar el funcionamiento del país en medio de este escenario.

“Le vamos a poner todos los esfuerzos. Somos gestores todos para que el Perú no pare”, manifestó.