La congresista Karol Paredes (Acción Popular) indicó que el partido político al que representa aún no decide si participará en la próxima convocatoria del Acuerdo Nacional que convocará el presidente de la República, Pedro Castillo, frente a la crisis política que atraviesa el país.

“No hemos decidido si vamos a participar como partido político, porque nosotros representamos a una organización política y no tenemos que pensar que vamos como bancada. No hemos conversado aún, sería mentir”, indicó la legisladora en conversación con Exitosa.

En ese sentido, Paredes Fonseca recordó que el Acuerdo Nacional se ha pensado desde hace un tiempo, pero aún no se ha podido concretar. Por tal, enfatizó en que desde el Gobierno aún no han entendido el objetivo de este foro.

“Este es un pedido de hacer buen tiempo que no se ha podido concretar hasta ahora. Cuando se habla de este espacio de consensos, de diálogo, de concertación, es justamente pensando en la gobernabilidad del país. Lamentablemente no se entiende hasta ahora el verdadero propósito del Acuerdo Nacional”, dijo.

“Desde el primer momento hemos dicho que vamos a trabajar y dejar trabajar. Pero lo que hemos visto de parte de esta gestión (del Gobierno) es que no quiere trabajar ni dejar trabajar, no solamente a los congresistas, sino entre ellos mismos”, agregó la también presidenta de la Comisión de Ética del Parlamento.

APP no participará

El último miércoles 20 de abril, Alianza para el Progreso (APP) anunció que no participará en el próximo Acuerdo Nacional, pues puntualizó que carece de sentido si se siguen nombrado personas cuestionadas en puesto de confianza del Gobierno.

“Durante los últimos días, a pesar de nuestras diversas invocaciones, el gobierno del presidente Pedro Castillo ha insistido en nombramientos de personas cuestionables y sin las calificaciones ni competencias requeridas para el desempeño de sus funciones, lo cual socava la marcha correcta de la gestión pública. Asimismo se insiste en una conducta de provocación y polarización que lidera el propio presidente del Consejo de Ministros”, se lee en el pronunciamiento.