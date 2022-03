El secretario encargado del Despacho Presidencial, Beder Camacho, afirmó este viernes que los exministros que denunciaron la existencia de un supuesto “Gabinete en la sombra” ahora se retractan de sus declaraciones ante el Ministerio Público.

En diálogo con RPP Noticias, el funcionario aseguró que tanto la exjefa del Gabinete Ministerial Mirtha Vásquez como el exministro del Interior Avelino Guillén han declarado ante la fiscalía “las cosas como son”.

“Avelino Guillén se ha presentado a dar declaraciones a la Fiscalía, ha dicho que no hay ‘Gabinete en la sombra’ y que los denunciados en ningún momento se han acercado a él para despedir o recomendar a algún funcionario”, expresó.

“Cuando (Mirtha Vásquez) había dejado de ser premier, (con) los ánimos y declaraciones en ‘caliente’ (...) Ahora en frío están declarando las cosas como son”, agregó Camacho.

En ese sentido, el brazo derecho del presidente Pedro Castillo manifestó que se están “creando mitos, historias falsas” y ahora que los convoca el Ministerio Público, niegan la existencia de un “gabinete en la sombra”.

“¿Por qué salen a decir después? Mientras cobran un sueldo de 30 mil soles todo lo que haya, y cuando le dicen ‘hasta acá nomás la confianza’, empiezan a decir cosas que no son. Están creando mitos, historias falsas, y ahora que los convoca el Ministerio Público están diciendo ‘no, no hay gabinete en la sombra, nunca hemos visto a los señores, no han presionado para nada’”, sentenció.

Como se recuerda, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada abrió investigación preliminar contra los asesores del presidente Pedro Castillo y trabajadores de Palacio de Gobierno Biberto Benerardo Castillo León, Beder Camacho Gadea y Jaime Idrogo Mejía por el caso de “Los Asesores en la Sombra”.