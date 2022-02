El vocero de Podemos Perú, Carlos Anderson, emplazó al jefe de Estado, Pedro Castillo, a renunciar al cargo tras los cuestionamientos hacia su administración y sostuvo que con esta decisión “nos vamos todos”.

“Desde mi posición y con el respeto necesario: Señor presidente Castillo, renuncie al cargo que es a todas luces insostenible para usted, hágalo por un genuino amor al país”, escribió el congresista a través de Twitter. “Y nos vamos todos”, añadió.

La publicación del legislador se da en medio de las críticas al gobierno de Pedro Castillo por las constantes crisis que afronta el país desde que asumió el mando, en julio del 2021.

En diálogo con El Comercio, el exsecretario general del Despacho Presidencial Carlos Jaico también exhortó al mandatario a dejar el más alto cargo de la Nación.

“Yo pienso que, por una cuestión de dignidad, de estabilidad y gobernabilidad para el Perú, el señor Pedro Castillo debería renunciar. Porque ha probado que no está apto para el cargo”, expresó.

“No solamente no lo está, sino que no hace nada para cambiar esa situación, por lo menos, interesarse más o rodearse de gente profesional, capaz. Él ha hecho exactamente lo contrario”, sentenció.

Desde la bancada de Alianza para el Progreso, Lady Camones también pidió la renuncia de Castillo ante la última crisis política generada por nombrar a Héctor Valer como jefe del Gabinete Ministerial.

“Se le puede poner el mejor Gabinete, pero el problema es el presidente. Seguimos error tras error, llevando al país al abismo, creo que es hora de que haga un mea culpa y renuncie. Es lamentable por la población que lo eligió”, dijo a la prensa el pasado 3 de enero.

Este domingo, en diálogo con Latina, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), deslizó la posibilidad de que podría aceptar el hecho de convertirse en futura jefa de Estado ante un posible escenario de renuncia de Pedro Castillo y de la vicepresidenta, Dina Boluarte.

“Todos los retos que se presentan en la vida, como se me presentó la Presidencia del Congreso, tenemos que tomarlos, pero nunca es un tema de uno nada más. En el Congreso también hay acuerdos”, dijo.

