El expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo se refirió a la actual situación que atraviesa la mandataria Dina Boluarte, a quien calificó como “usurpadora” y “traidora”, y refirió que su aprobación se encuentra debajo del 3%.

El exjefe de Estado publicó un comunicado a través de su cuenta oficial de “X”. “Son dos años en los que la actual traidora y repudiada usurpadora sigue cayendo por debajo del 3% de respaldo popular. Dos años en que, obedeciendo la voz mayoritaria del pueblo peruano, expresé en mi discurso político y patriótico lo que la ley no me prohíbe ni sanciona, y sin cumplir las exigencias de un mensaje a la nación, tal como lo disponen los artículos 118 y 120 de la actual Constitución Política”, escribió.

Pedro Castillo, quien fue destituido en 2022 tras un intento de disolución del Congreso, refirió que su gobierno fue víctima de un golpe de Estado “por la ultraderecha”, con el respaldo del Congreso y de las Fuerzas Armadas.

A decir del exmandatario aquella decisión reflejaba “el clamor del pueblo peruano por el cierre del Congreso, la reorganización del sistema judicial y la convocatoria a una nueva Constitución Política”.

“Este 7 de diciembre de 2024 se cumplen dos años de mi secuestro político, del golpe de Estado perpetrado por la ultraderecha, que, alzándose en armas y con el respaldo ilegal del Congreso dictatorial y un sistema de justicia politizado, además de la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, atentaron contra mi gobierno, el gobierno del pueblo”, se lee.

De otro lado, Pedro Castillo Terrones abordó sobre su actual situación judicial. “Denuncio ante el mundo que, en el caso penal de rebelión, el Poder Judicial, contraviniendo las leyes y por decisión política, ha decidido llevarme a juicio oral -un juicio político- c on la intención de sentenciarme al margen de las normas penales y constitucionales . Sin embargo, no me doblegaré frente a su decisión, porque estoy con el pueblo y, dentro de él, soy realmente libre”, agregó.

