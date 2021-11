El vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, adelantó que su grupo político no va a respaldar la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo anunciada por la congresista Patricia Chirinos (Avanza País).

En declaraciones a los periodistas, consideró que se debe “fortalecer la institucionalidad de la democracia en el país” y eso pasa por respetar la elección popular, la decisión del pueblo y los plazos democráticos establecidos en la Constitución.

“Ha sido una intervención y una propuesta totalmente sorpresiva. No esperábamos por nadie, nos agarró fríos a los congresistas. APP ha sido claro en nuestras declaraciones en no compartir esta propuesta de vacancia presidencial. Nosotros no vamos a respaldar, no respaldamos iniciativas de esta naturaleza”, expresó.

Salhuana refirió que hablar de vacancia presidencial implica quebrar el orden constitucional vigente y remarcó que solo debería aplicarse en situaciones de “extrema gravedad” que pongan en riesgo la estabilidad política del país, o que sea una evidencia concreta de actos ilícitos penales o de corrupción.

“En todo caso, nosotros no hemos visto el texto del documento, solo hemos escuchado las palabras de la colega parlamentaria Patricia Chirinos, no hemos tenido acceso al documento, no se nos ha hecho llegar el mismo y no tengo mayor información al respecto”, sentenció.

El vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, adelantó que su grupo político no va a respaldar la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo anunciada por la congresista Patricia Chirinos (Avanza País).

En tanto, la bancada de APP emitió un comunicado donde consideró “inoportuno e inadecuado” hablar de vacancia presidencial u otros temas “que generen división y confrontación entre peruanos”.

Como se recuerda, Chirinos Venegas pidió a sus colegas parlamentarios apoyar, con sus firmas, la presentación de una moción de orden del día que promueva la vacancia presidencial de Pedro Castillo.

Fue durante su intervención al inicio de la sesión plenaria de este jueves 18, que conduce la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular).

“Vengo a este hemiciclo a pedir la vacancia del presidente Castillo. Aquí tengo lista la moción de vacancia presidencial. Necesitamos las firmas de 26 congresistas. No tengan miedo colegas, luchen conmigo y muestren su lealtad al pueblo”, señaló.