El Poder Judicial programó para este miércoles 12 de agosto una audiencia pública para evaluar el hábeas corpus presentado a favor de Pedro Castillo. La defensa del expresidente busca que se deje sin efecto la condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión que cumple por el delito de conspiración para la rebelión.

La diligencia estará a cargo del Segundo Juzgado Constitucional de Lima y comenzará a las 11:00 a. m. Durante la sesión se revisarán los argumentos planteados por la defensa respecto al proceso penal que terminó con la sentencia contra el exmandatario.

¿Qué argumentos presentó la defensa?

El recurso constitucional fue presentado por Walter Ayala, quien fue ministro de Defensa durante el gobierno de Castillo y actualmente ejerce su defensa legal. El abogado sostiene que durante el proceso se habría vulnerado el derecho a la defensa del exmandatario.

La demanda pretende que se declare la nulidad de las actuaciones cuestionadas y, como consecuencia, se deje sin efecto la condena impuesta a Castillo. La defensa también solicita que esta decisión permita su excarcelación.

El planteamiento toma como uno de sus principales argumentos un informe elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas. Dicho documento cuestionó la legalidad de la detención del exmandatario y señaló presuntas vulneraciones relacionadas con el debido proceso.

La defensa pretende que el recurso constitucional alcance las decisiones adoptadas luego de los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022. Ese día, Castillo anunció la disolución del Congreso y posteriormente fue detenido.

El proceso penal concluyó con una sentencia de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión. La solicitud presentada ante el juzgado constitucional busca cuestionar esa condena y revertir sus efectos.

La audiencia del 12 de agosto será una nueva instancia de revisión del caso en el ámbito constitucional. Hasta que exista una resolución judicial sobre el hábeas corpus, Pedro Castillo continuará cumpliendo la sentencia impuesta.