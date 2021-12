Un nuevo caso de presunto tráfico de influencias se cierne sobre Palacio de Gobierno. Y esta vez sería el propio presidente Pedro Castillo el protagonista directo.

Según los dominicales Panorama y Punto Final, un proveedor del Estado, el empresario Samir Abudayeh, gerente de Heaven Petroleum Operators, ganó una licitación de 74 millones de dólares de Petroperú luego reunirse con el mandatario -el pasado 18 de octubre en Palacio de Gobierno- y el gerente general de la empresa estatal de hidrocarburos, Hugo Chávez Arévalo.

De acuerdo con el Portal de Transparencia, que los dos programas difundieron, en la reunión también estuvo la cuestionada asesora empresarial Karelim López.

Ella ingresó a la Casa de Pizarro a las 9:21 a.m. y se retiró a las 10:54 p.m. La visita de Abudayeh ocurrió entre las 9:25 a.m. y las 10:53 p.m. y la Chávez Arévalo entre 9:27 a.m. y las 11:10 de la mañana. Según el registro de visitas de Palacio, todos se reunieron (a la misma hora) con Castillo.

Cuatro días después de este encuentro, se orquestó un proceso de compra de biodiesel en Petroperú por 74 millones de dólares.

El 11 de noviembre, Heaven Petroleum Operators ganó la licitación en Petroperú para venderle biodiesel.

PROCESO

De acuerdo con el informe de adjudicación, Petroperú canceló el “proceso internacional”, lo que solo dejaba las puertas abiertas a las firmas nacionales y en la práctica allanó el camino a HPO, pues eliminó a sus potenciales competidores extranjeros.

En consecuencia, quedaron solo dos compañías nacionales en el proceso, pero Petroperú modificó de nuevo las reglas de juego, pues solicitó a los postores -bajo el argumento de que hubo una errata- que presentaran una nueva propuesta económica, para lo cual solo otorgó un plazo de ocho horas. Solo la compañía de Abudayeh consiguió hacerlo.

DESCARGOS

Sobre el tema, el gerente general de Petroperú sostuvo que el registro de visitas es “una coincidencia infeliz”.

“Declaro enfáticamente no conocer a estas personas y no me he reunido con esta persona. Me he reunido con el presidente cada semana porque estamos trabajando un programa llamado ‘petrobalón popular’”, refirió Chávez a Punto Final.

Asimismo, HPO, en comunicado, aseguró que Abudayeh se reunió con el mandatario para abordar la coyuntura de los palmicultores.

La Contraloría anunció que comenzará una acción de control sobre la legalidad de la licitación en cuestión.