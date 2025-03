El expresidente Pedro Castillo intentó dilatar, una vez más, una de las audiencias del juicio oral en su contra por el golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre de 2022. Sin embargo, no tuvo éxito.

Ayer por la mañana, el exmandatario fue llevado de emergencia a un hospital por una descompensación y, pese a los intentos del defensor público para postergar la sesión, los jueces resolvieron continuar con el proceso.

Pedro Castillo no participó en audiencia de este 13 de marzo. (Foto: Alessandro Currarino / @photo.gec)

DETALLES

Durante la cuarta sesión del juicio, se dio cuenta de un oficio.

“El médico Jhon Lozano Asenjo informa que el señor Castillo está siendo evacuado de emergencia con el diagnóstico descrito en el documento”, dijo el especialista de audiencia.

De acuerdo con el escrito, el expresidente fue trasladado al Hospital II Vitarte por una descompensación.

Para Ricardo Hernández Medina, defensor público asignado a Castillo en la sesión del martes, era necesaria la presencia de su patrocinado para continuar con el juicio.

“Esta defensa cree que es importante que el señor Castillo use su defensa. Dentro de las diligencias, de una u otra manera, está ejerciendo su derecho ya sea protestando, pero debe estar enterado”, reclamó.

Para la Fiscalía, si la defensa de Castillo está presente, entonces se puede continuar con el juicio.

Tras deliberar, los integrantes de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema resolvieron continuar con el proceso, porque lo que ocurrió fue un hecho provocado por el expresidente Castillo.

“El juicio solo puede suspenderse por enfermedad del juez, fiscal o imputados, cuando la enfermedad sea espontánea, más no provocada”, precisó la magistrada Norma Carbajal.

En la misma línea, recordó que el exmandatario anunció una huelga de hambre desde el martes.

“El interno se encuentra hemodinámicamente estable y sin signos de deshidratación”, agregó.

Finalmente, informó que no existían motivos para suspender la audiencia.

AVANZAN

En la sesión de ayer, el general PNP Manuel Elías Lozada, acusado como parte del golpe, relató su versión de los hechos.

Lozano contó que como jefe de la Región Policial Lima recibió una llamada el 7 de diciembre de 2022 entre las 9:30 a.m. y las 10:00 a.m., de parte de Willy Huerta, entonces ministro del Interior.

“Me pide que abra las rejas que dan a Palacio, pero le comenté que se no podía porque estábamos ejecutando un plan de operaciones, pero me insiste porque me dice que es para el ingreso de los adeptos de Castillo. Como no acepté, me dijo que hablaría con mi comando y colgó”, declaró.

El integrante de la Policía rechazó las imputaciones en su contra.

El juicio continuará hoy a las 9:00 a.m. Sin embargo, se adelantó que el 20 de marzo estarán citados al menos cuatro testigos del caso, entre ellos, el exministro de Trabajo, Alejandro Salas.