El presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró que la confrontación política es “inútil” y no contribuye a solucionar los problemas que aquejan a la ciudadanía, por lo que indicó que es necesario trabajar unidos con las autoridades locales para resolver las quejas del país.

“Hay que terminar con esta situación, y siempre lo hemos dicho, con esta confrontación política inútil. Con eso no se resuelve el hambre del pueblo, no se resuelve esa trocha carrozable que piden las comunidades, el agua y desagüe que piden los alcaldes y alcaldesas del país”, dijo este martes.

Pedro Catillo, durante la entrega de la quinta edición del permio nacional 2021 “Sello Municipal Incluir para Crecer - Gestión local para las personas”, aseguró que el trabajo en conjunto de todas las autoridades será lo que permita resolver la crisis que atraviesa el país.

“Se resuelven atendiendo las necesidades y cómo, de manera unida, atendemos el clamor de los alcaldes y alcaldesas de todo el país”, indicó.

El jefe de Estado aseguró que la pobreza y otros males que aquejan al país son los “verdaderos enemigos del país”, algo de lo que dijo son conscientes los alcaldes que participaron en el evento en Palacio de Gobierno.

“Son conscientes que por esta crisis que hemos pasado, hay muchas obras pendientes en el país, cientos y miles de obras trabajadas que nos hacen llegar a través de los ministerios [...] Nos hace falta tener un mapa de la pobreza y todo eso tenemos que concretar porque esos son los verdaderos enemigos del país”, concluyó.

Incidente con alcalde de Moche

En esta ceremonia, César Fernández Bazán, alcalde de Moche, le devolvió un premio al presidente Pedro Castillo, hecho que grabó y difundió por sus redes sociales.

“Presidente Castillo, se lo devuelvo [el premio], quiero pistas y veredas para mi lugar, no me gustan estos reconocimientos a mí, le he devuelto el reconocimiento porque a mi no me representa, yo no estoy para estos shows”, aseveró en el video.

“Le he entregado el reconocimiento de Moche, yo no me presto para esas cosas, acá no venimos a respaldar a nadie. Eso es plata para todos los peruanos. Cómo una persona que no ha hecho nada por el Perú me va a reconocer a mí que he hecho bastante. Los que que están ahí en el estrado son títeres, pero Moche no”, agregó.

Arturo Fernández Bazán devolvió condecoración a presidente del Perú