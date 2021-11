El ministro de Salud, Hernando Cevallos, calificó la moción de vacancia presidencial impulsada por Patricia Chirinos (Avanza País) como “una actitud antidemocrática e inoportuna” que va en contra de los intereses del país. Apuntó que existe “otro tipo de intereses” en busca de la destitución del mandatario Pedro Castillo.

“Me parece que es una actitud totalmente antidemocrática e inoportuna. No tiene nada que ver con los intereses que tiene nuestro país. Más allá de que pueda haber sectores que apoyan o que no estén de acuerdo con el Gobierno, ir a la vacancia me parece tiene otros tipos de intereses muy alejados de lo que necesitamos”, declaró Cevallos Flores en diálogo con RPP.

La mañana de este jueves 25, la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo fue presentado en la mesa de partes del Congreso tras conseguir 28 de las 26 firmas requeridas. El documento establece que la causal es la permanente incapacidad moral.

“Los congresistas de la República (...) proponemos la siguiente moción de orden del día, por lo cual formulamos pedido de vacancia del señor José Pedro Castillo Terrones en el cargo de presidencia de la República, por causal de permanente incapacidad moral”, se lee en la moción N°1222.

El pedido de vacancia se sustenta en los siguientes hechos:

1. Uso ilegal de fondos públicos del Gobierno Regional de Junín en la campaña electoral 2021 de Perú Libre.

2. Designación de altos funcionarios vinculados al terrorismo y acusados de apología del terrorismo.

3. Tráfico de influencias en ascensos en las Fuerzas Armadas y en la Sunat.

4. Debilitamiento del sistema democrático al fortalecer las relaciones con gobiernos antidemocráticos como Venezuela y avalar la intervención de personajes extranjeros en asuntos internos (Evo Morales y Ari Ben-Menashe).

5. Generar inestabilidad económica.

6. Libertad de expresión, maltrato a medios de comunicación y negativa a rendir cuentas a la sociedad.

7. Permisibilidad a la violencia contra la mujer.

Según estimó Jorge Montoya, portavoz de Renovación Popular, al diario El Comercio, en el pleno de hoy se dará cuenta de la moción de vacancia y se espera que el debate para su admisión ocurra después de la semana de representación, entre el 6 y 10 de diciembre.

