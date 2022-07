El superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Oswaldo Zegarra, aseguró que no le corresponde a su institución anular el grado académico de magíster otorgado al presidente Pedro Castillo y a su esposa, Lilia Paredes, tras la denuncia de plagio.

En diálogo con Canal N, detalló que eso lo hará la Universidad César Vallejo (UCV) -que le otorgó dicho título- o el Poder Judicial, y que frente a eso la Sunedu actuará de acuerdo a sus competencias.

“Nosotros no podemos pronunciarnos porque la misma universidad lo ha dicho: está a nivel judicial, el Ministerio Público ya ha intervenido y mientras no exista una decisión del Ministerio Público, nosotros no podemos actuar”, expresó.

“No es nuestra competencia (anular el grado de magíster), eso lo hará la universidad o el Poder Judicial. Frente a eso la Sunedu actuará de acuerdo a sus competencias”, añadió Zegarra.

En ese sentido, explicó que si bien la Sunedu tiene competencias determinadas, lo que no puede hacer es revisar la tesis porque eso le corresponde a la UCV, además de evaluar y analizar la calidad de las tesis o proyectos de investigación.

“Por esa razón nosotros hemos pedido que la universidad nos informe y producto de ello es que han aparecido esos niveles de coincidencia y lo que significa la posibilidad de que sea un plagio. Eso es lo que nosotros estamos esperando finalmente que nos responda”, acotó.

Cabe indicar que días atrás el programa ‘Sin Medias Tintas’ presentó un documento que la Universidad César Vallejo le envió a la Sunedu en la que admite la existencia de similitudes en el texto de la tesis de maestría que realizó Castillo Terrones junto a la primera dama, Lilia Paredes.

En el documento, la UCV detalló que el trabajo académico fue sometido al software Turnitin y, tras el análisis, se halló que la introducción posee un 54% de similitudes sin exclusiones y 0% con exclusiones, mientras el problema de investigación tiene un 52% sin exclusiones y un 38% con ellas.

Finalmente, se mostró que el marco teórico de la investigación con la que el jefe de Estado y su esposa obtuvieron el grado de magíster tiene un 96% de similitudes sin exclusiones y 86% de similitudes con exclusiones.

Junto a esta información, la institución educativa fundada por César Acuña Peralta explicó que cuenta con este software desde marzo del 2016. Por tal motivo, dan a entender que no pudo validar el trabajo del mandatario, la cual se presentó en 2012.