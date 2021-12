El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, desestimó que su bancada vaya a impulsar una nueva moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, luego de que el Pleno del Congreso rechazara este recurso.

“No pensamos en presentar una nueva moción de vacancia presidencial. No nos hemos puesto de acuerdo para poner nada. Es suficiente, el país necesita estabilidad y no podemos pensar en otra vacancia inmediatamente, no es democrático”, manifestó Montoya Manrique en diálogo con RPP.

No obstante, el parlamentario remarcó que se continuará con las interpelaciones a ministros de Estado, como el caso de Carlos Gallardo, titular del Ministerio de Educación (Minedu); y de Juan Silva, ministro de Transportes y Comunicaciones.

En la sesión plenaria del último martes 7 de diciembre, el Legislativo rechazó por mayoría admitir a trámite la moción de vacancia contra el mandatario Castillo Terrones, puesta bajo la causal de incapacidad moral permanente.

En consecuencia, Jorge Montoya alertó que, tras el rechazo, el jefe de Estado debe realizar cambios en el Gabinete Ministerial y en las políticas de Gobierno.

“El presidente (Pedro Castillo) tiene una gran oportunidad para cambiar radicalmente y en el gabinete poner a gente independiente y profesional en sus temas. Hay que dejar las ideologías a un costado para conversar”, advirtió.

Otro punto destacado por el congresista fue la ronda de diálogo promovida por el Ejecutivo previo a la votación de la moción. En la actividad declinaron de participar los líderes políticos Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), y Edmundo del Águila (Acción Popular).

“Ha habido conversaciones con dirigentes políticos, donde deben haber negociado en el gabinete multipartidario, eso ha cambiado la opinión y el tratamiento realizado en la vacancia”, concluyó Montoya.

