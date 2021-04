El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, reconoció que no declaró ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que formó la empresa Consorcio Chotano de Inversionistas Emprendedores JOP S.A.C. Explicó que no lo hizo debido a que esta “nunca estuvo activa”.

En diálogo con Exitosa, aseveró que esta empresa nunca tuvo ninguna operación y que él y sus socios no tuvieron el apoyo necesario para poder formalizarla. Detalló que se somete a las pesquisas que puedan surgir por este caso.

“Tu sabes que los maestros, las personas humildes, vemos de qué manera queremos seguir adelante. Hace algunos años se intentó formar una empresa, se logró asociar, buscar un registro y nunca más le dimos importancia porque en la formalidad no tuvimos el apoyo. Yo he sido también una de las víctimas de querer salir adelante y no poder hacerlo”, sostuvo Pedro Castillo.

“No lo declaré, porque para mí era como que hubiese desaparecido. No había declarado esa empresa porque nunca estuvo activa. Si es así yo me someto a las investigaciones. Vamos a responder por esto, ¿no?”, agregó.

En esa línea anunció que en un eventual gobierno suyo se eliminarían barreras para la conformación de empresas. “Los jóvenes van a tener nuestro apoyo para salir adelante”.

El último viernes el semanario Hildebrandt en sus Trece informó que la empresa fue fundada en 2017, durante la huelga magisterial que derivó en la renuncia de la exministra de Educación Marilú Martens.

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al 100% de las actas procesadas de las Elecciones Generales del 2021, las cifras señalan que el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, se consolidó en el primer lugar con el 19.099% de votos válidos.

En segundo lugar se encuentra la candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien registró un 13.368%, asegurando su pase a la segunda vuelta electoral, donde tendrá como contendor a Castillo Terrones.

