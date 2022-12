Por incurrir en delito flagrante al ordenar, vía la televisión estatal, el cierre del Congreso y otras instituciones del Estado, el reo ex presidente Pedro Castillo ha perdido su derecho al antejuicio político.

y podrá ser procesado por un vocal supremo del Poder Judicial.

En tales términos, el Congreso de la República aprobó una resolución que autoriza a levantar el fuero especial que protegía (aforaba) al ex ex presidente Pedro Castillo de ser sometido a proceso judicial. La situación jurídica el ex mandatario cambió radicalmente. Ahora sí podrá ser procesado en la justicia ordinaria.

La decisión del Pleno abre el camino para que la Fiscalía de la Nación amplíe la detención preliminar de 7 días -que vence mañana miércoles 14 de diciembre- hacia una casi segura prisión preventiva.

El Parlamento, después de una jornada polarizada, con episodios de violencia, aprobó la decisión por 67 votos a favor y 45 en contra. Lo hizo en la madrugada del lunes.

Como era de esperar, los legisladores de Perú Libre, el partido marxista-leninista por el que Castillo llegó a la presidencia de la República en 2021, y otros grupos políticos afines se opusieron tenazmente al levantamiento del fuero especial de Castillo.

EXPERTOS

La vía de flagrancia, precisa a Correo el constitucionalista Aníbal Quiroga, “hace innecesaria la carga de la prueba porque está demostrado que la persona, al estar en flagrancia, ha incurrido directamente en el delito”.

Grafica que al autor de un delito en flagrancia “se le pesca con las manos en la masa. Todos hemos visto a las 11:40 a.m. del miércoles 7 de diciembre de 2022 que el presidente hizo lo que hizo; hizo lo que dijo y tomó la decisión que tomó. No se requiere de mayor comprobación ni mayor análisis probatorio”.

El penalista y constitucionalista Roberto Pereira destaca para este diario lo “absurdo” de un antejuicio.

“Ante un hecho notorio y publico, como el ocurrido el 7 de diciembre, es absurdo seguir un trámite de antejuicio político porque ¿qué cosa va a debatir el Congreso? Si hubo delito o no. Es evidente que hubo. Todos lo vimos , ¿no? ¿Qué mas va a discutir?,