Miguel Pérez Arroyo, abogado de Pedro Castillo, dijo que su defendido sí recuerda el momento en que dio un golpe de Estado y que entendía perfectamente el mensaje que estaba leyendo el pasado miércoles, cuando disolvió el Congreso de manera ilegal.

De esta manera, el representante legal de Castillo Terrones descartó la versión según la cual el mandatario no recordaba el momento en que intentó romper el Estado de Derecho, como lo afirmó días atrás el congresista Guido Bellido.

“[¿El presidente recuerda el momento del golpe?] Claro que sí, y lo vamos a decir en su momento, claro que sí [recuerda] me ha dicho lo que ha pasado y eso es lo que ha hecho, hay una lectura de la realidad política que también se dirá en el momento en que tenga que decirse, nos vamos a reservar ese espacio para cuando sea oportuno”, aseveró.

“El mensaje [que dio Castillo] es claro, no es una persona que sea inimputable, no es alguien que no entienda lo que estaba leyendo”, refirió.

Con relación a la detención de Castillo Terrones por el supuesto delito de rebelión, el letrado dijo que no se ha cometido ningún delito penal, sino solamente una infracción a la constitución.

“¿Hay un delito de golpe de estado? ¿Hay un delito de disolución del Congreso? Dice que hay rebelión, pero en el código penal no calza de manera exacta, cuando hables de delito se tiene que calzar en el código penal”, refirió.

Cabe indicar que Castillo Terrones está detenido por el delito de rebelión por haber intentado perpetrar un golpe de Estado.