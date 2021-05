Una vez más, la improvisación se hizo patente en la candidatura de Pedro Castillo. Y es que el aspirante presidencial de Perú Libre pasó de pedir, la mañana de ayer, que “le pasen planes” a presentar, ya por la noche, un documento de 17 páginas denominado: Plan de Gobierno Perú al Bicentenario sin Corrupción, en el que consignó las medidas a aplicar -de llegar al poder- en sus primeros 100 días de gestión.

El texto incluye una serie de medidas que ya había adelantado el postulante de izquierda en más de una ocasión, pero cuya aplicación estaba todavía en entredicho, en especial por las idas y vueltas en el propio discurso de Castillo Terrones.

En el plan de Perú Libre se plantea, por ejemplo, disminuir y reorientar la importación de alimentos, dando preferencia a la agricultura andina y orgánica.

“Se frenará la competencia desleal de importaciones que afectan a la industria nacional y al campesinado, en especial a confeccionistas, industria de calzado, ganaderos lecheros y otros”, reza el mencionado texto.

Cabe precisar que Castillo dijo: “En nuestro gobierno no habrán importaciones de todo lo que se produce en el Perú”, durante el primer debate de la segunda vuelta presidencial en Chota.

El plan para los primeros 100 días también propone el “inicio de la segunda reforma agraria”, establecer un “aporte justo de empresas con sobreganancias” para generar nuevos impuestos a las sobreganancias, así como renegociar contratos de estabilidad tributaria con las grandes empresas.

Además, plantea “regalías en función a las ventas, como lo hacen países vecinos como Chile y Colombia”.

El documento precisa que, de esta manera, asegurarán la sostenibilidad fiscal mientras se aplica la mejora de la administración tributaria para cobrar las deudas.

Asimismo, el plan califica la actual Carta Magna como la “Constitución de la dictadura” que tiene “una matriz colonial y desconoce las instituciones políticas y culturales de pueblos originarios y comunidades campesinas”.

Por ello, adelanta que empezarán un proceso para la convocatoria a un referéndum, en el cual la ciudadanía podrá definir si aprueba o no la convocatoria a una asamblea constituyente que elabore una nueva Carta Magna.

SIN PREVISIÓN

Horas antes, el candidato del lápiz no tuvo inconvenientes en reconocer que el plan que presentaron en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no incluyó propuestas para la lucha contra la pandemia debido a que este -en realidad, el Ideario de Perú Libre- se trabajó mucho antes de la llegada del COVID-19, pese a que cuando lo presentaron el nuevo coronavirus ya había causado estragos en el país.

Cuando los periodistas presentes en el lugar le consultaron sobre las modificaciones que se harían en dicho documento, Castillo respondió que este no se cambiará, e invocó a las organizaciones y partidos a que se sumen con el fin de nutrirlo.

ENCUENTROS

Durante una conferencia de prensa -que ofreció antes de las 11:00 de la mañana- Castillo adelantó que pasadas las 4:00 de la tarde daría un “dato”.

Por la noche, el candidato adelantó en Canal N que mañana, a las 3:00 p.m., presentará por fin su plan de gobierno y a su equipo técnico.

No obstante, apenas formuló dicho anuncio, en sus redes sociales difundió el Plan de Gobierno Perú al Bicentenario sin Corrupción.

Por otro lado, a lo largo del día recibió en su local partidario de Breña a la excandidata Verónika Mendoza y Anahí Durand, quien fue la jefa del plan de gobierno de Juntos por el Perú (JP).

En el lugar también se reunió con el excongresista del Frente Amplio Wilbert Rozas, quien le expuso sus puntos de coincidencia y los que se deberían resaltar.

“Le hemos dicho que ponemos a disposición de su candidatura el equipo técnico (del movimiento Tierra y Libertad), sobre todo el ambiental, que nos caracteriza”, precisó el exlegislador.

Quien también llegó al local fue Ricardo Belmont Cassinelli, exalcalde de Lima y excandidato al Congreso por Unión por el Perú (UPP).

CRÍTICAS

Sobre el tema, el analista político Luis Nunes, consideró que es una falta de respeto y una irresponsabilidad hacia los electores elaborar un plan de gobierno a última hora.

“Si yo voy a lanzar una campaña presidencial, con todas las palabras que eso signifique, el compromiso, yo no puedo lanzarme a una piscina vacía, porque me voy a quebrar la cabeza”, apuntó.

Desde su punto de vista, lo primero que se tiene que tener es un plan de gobierno y un equipo que respalde las ideas fuerzas.

“Un alumno que me presenta un trabajo a última hora, y de improvisado, yo lo jalo”, dijo el internacionalista.

El representante de IDEA Internacional en el Perú, Percy Medina, dijo por su parte que los partidos tienen la obligación de presentar un plan de gobierno junto a su candidatura, y que lo ideal es que ese plan se haya trabajado de manera concienzuda.

Sin embargo, refirió que muchas veces se improvisan las propuestas en las semanas previas a la inscripción, pues no le dan la real importancia que merece y porque hay la percepción de que el electorado no lo considera.

“Lo ideal sería que los planes sean exigibles y que haya un monitoreo del desarrollo de los planes”, dijo a Correo.

RELEVANCIA

El representantes de IDEA Internacional añadió que los planes de gobierno son la oferta política al electorado basado en un diagnóstico de los problemas que enfrenta el país.

Por otro lado, el analista político Julio Schiappa aseguró que varios partidos ‘jóvenes’ elaboran su plan de gobierno al final, después de tener cierta relevancia electoral.

Al ser consultado sobre si tenía alguna crítica o no hacia el candidato de PL por estructurar sus propuestas a última hora, dijo: “Si creo que hay una crítica para ser objetivo, la crítica es que uno no puede improvisar, no puede haber caos en el trabajo orgánico de un partido”.

[NOTA SACADA DEL IMPRESO DE DIARIO CORREO. 17 DE MAYO 2021. PÁGINAS 2 Y 3]

