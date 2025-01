A través de redes sociales, Pedro Castillo dejó un mensaje para sus seguidores en marco a las celebraciones de año Nuevo.

Cabe recordar que el expresidente está recluido en el penal de Barbadillo, cumpliendo una detención preliminar tras ser acusado de rebelión por el fallido golpe de Estado en diciembre del 2022.

“Que este año 2025, más allá de los merecidos y legítimos anhelos individuales y familiares que, con tanto esfuerzo, como en cada nuevo año, buscamos alcanzar, desarrollemos principalmente y sobre todo una lucha político-social unitaria. Esta lucha debe tener como objetivo hacer realidad el anhelo general de nuestro pueblo: alcanzar la justicia económica y social”, indicó.

Luego, el exmandatario señaló que para obtener lo que el considera justicia económica y social se debe derrocar al actual gobierno de Dina Boluarte.

“ Para lograrlo, es imprescindible derrotar a quienes, de manera usurpadora, dictatorial y políticamente interesada, conducen los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; asimismo, combatir y derrotar sus pretensiones de control total del sistema electoral que les garantice su fraude electoral ”, agregó.

Finalmente, Castillo Terrones afirmó sentirse secuestrado y aclaró que no dejará de luchar por ser restituido como primera autoridad política del Perú.

“ Desde el penal de Barbadillo, donde me encuentro secuestrado, escucho los gritos del pueblo exigiendo mi libertad y restitución. Ante esta creciente exigencia, también oigo los temerosos alaridos de la ultraderecha. Ni secuestrado me callarán, ni secuestrado me impedirán estar en primera fila en cada lucha junto a mi pueblo. ¡Solo el pueblo salva al pueblo! ”, finalizó.

Es importante mencionar que el Poder Judicial le impuso 36 meses de prisión preventiva a Pedro Castillo mientras continúan las investigaciones en su contra.

