El presidente Pedro Castillo reconoció la validez de los chats con el entonces comandante general del Ejército, José Vizcarra, durante el interrogatorio ante del Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado, como parte de la investigación preliminar por la presunta injerencia del Gobierno en el proceso de ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas (FF. AA.).

Así lo aseguró Eduardo Pachas, quien ejerce la defensa legal del jefe de Estado, en diálogo con la prensa. Agregó que se explicó a las autoridades “el contexto” en el cual sucedieron el intercambio de mensajes.

“Los chats, en efecto, el señor presidente tiene una conversación como con todos los ministros, y en este caso sería con el comandante general Vizcarra, en ese momento. Hay una conversación, ya he explicado el contexto, que ha quedado dentro de la investigación que tiene el fiscal”, detalló Pachas.

“La investigación es reservada, sin embargo, le digo que ya la información se ha dado y sí se han reconocido los chats y el contexto de la conversación se ha explicado”, añadió el letrado.

Por casi cuatro horas, Castillo Terrones declaró en Palacio de Gobierno ante el fiscal supremo adjunto Ramiro González, además del procurador general del Estado, Daniel Soria. En la diligencia también participó el abogado Eduardo Pachas.

“No ha habido ningún nombramiento irregular, no ha habido ninguna acción por parte de favorecer a alguien, por el contrario, el señor presidente ha dado toda la información a la fiscalía. Queda claro que los nombramientos no han sido irregulares, sino (que) han seguido su conducto regular”, sostuvo el abogado.

En otro momento, Pachas Palacios resaltó que el Despacho Presidencial se encuentra “dispuesto” a brindar “todas las facilidades” a la fiscalía en aras de esclarecer las denuncias.

“Se ha respetado lo que ha venido del Ministerio de Defensa, los cuadros que ellos han traído, y no se ha alterado en ningún momento los resultados”, remarcó.

El pasado 11 de noviembre, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, inició una investigación preliminar al entonces ministro de Defensa, Walter Ayala, y al ahora exsecretario general Presidencial, Bruno Pacheco, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal por las presuntas irregularidades ocurridas en el último proceso de ascensos militares, además se determinó recibir la declaración en calidad de testigo del mandatario Pedro Castillo.

