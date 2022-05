El presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró que se está realizando una supuesta persecución política en contra de su Gobierno, incluyéndolo a él y a su Consejo de Ministros, en referencia a las investigaciones en su contra y su entorno.

El jefe de Estado también intentó defender su gestión, aludiendo que los presidentes y ministros anteriores también fueron cuestionados y algunos de ellos son investigados.

“Hoy en día se ha desatado una persecución política irracional a mi persona, al presidente de la República. No solamente al presidente, sino a diferentes ministerios, ¿y el resto de gestiones? ¿Y los demás presidentes de la República? ¿Y los demás ministros fueron santos? Son 200 años de vida republicana y recién viene siendo escuchada la voz del pueblo”, manifestó Pedro Castillo durante el Consejo de Ministros Descentralizado realizado en Loreto.

Asimismo, se refirió a las diligencias que realizan este lunes representantes de la Primera Fiscalía Anticorrupción Corporativa, a cargo de la fiscal Rosario Isabel Quico Palomino, en Palacio de Gobierno por presuntas contrataciones irregulares.

“He tenido que responder en este momento al personal que está en Palacio de Gobierno, donde ha estado la Fiscalía, entorpeciendo la labor y muchas veces denigrando y causando muchas cosas, hasta a mi propia familia”, mencionó Castillo Terrones.

“Me ratifico en decir que no he robado un centavo al país y no robaré porque no he venido para eso”, agregó.

Fiscales en Palacio de Gobierno

Las diligencias de los representantes del Ministerio Público en Palacio de Gobierno son a raíz de la investigaciones que realiza la fiscal Rosario Quico Palomino desde enero de este año por las contrataciones del personal en la sede del Ejecutivo.

Las indagaciones que se realizan son por presunta negociación incompatible y se inició contra Franco Pomalaya (exasesor de prensa) y José Cristóbal Quispe (de la Subsecretaría General del Despacho Presidencial). Además de Andrés Calle Mezares, Analí Carrión Díaz y Gian Baca Gonzáles.