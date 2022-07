El presidente Pedro Castillo incluyó, en su mensaje a la Nación por 28 de julio, una crítica a los medios de comunicación al asegurar que hay quienes están interesados en desestabilizar al Ejecutivo a través de mentiras y acusaciones en su contra.

En la primera parte de su presentación ante el pleno del Congreso, el mandatario aseguró que hay resultados positivos en su primer año de Gobierno como la recuperación del empleo y las cifras de peruanos que han salido de la pobreza y la pobreza extrema.

“¿Acaso tener menos pobres no es bueno para el país, como lo es que hemos recuperado los niveles de empleo?”, comentó.

“Nada de esto se propala y si se presenta la información, no existe la mínima ni la real valoración del impacto de estos hechos porque los medios empeñados en desestabilizar al Gobierno no les interesa difundir los logros. Solo se emiten mentiras y noticias falsas de Pedro Castillo, solo emiten esas cosas. Acusado de corrupción sin ninguna prueba. Se van a cansar de buscar las pruebas porque no las van a encontrar”, agregó.

El presidente Pedro Castillo reiteró que quienes debían informar sobre los logros del Gobierno ocultaron e ignoraron los aspectos positivos para dedicarse a difamar y mentir “acusándonos sin ninguna prueba”.

Esto, a pesar de que el Ministerio Público ha iniciado diversas investigaciones fiscales contra el mandatario, cinco de ellas en el despacho de la Fiscalía de la Nación por supuestos actos irregulares cometidos durante su mandato.

VIDEO RECOMENDADO

EN VIVO: Pedro Castillo brinda hoy su mensaje a la Nación desde el Congreso