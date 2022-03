El presidente de la República, Pedro Castillo, tomará juramento al nuevo ministro de Transporte y Comunicaciones (MTC) este viernes 4 de marzo en Palacio de Gobierno, informó la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

En ese sentido, según la agenda de la Presidencia, la ceremonia se llevará a cabo a las 8:30 pm. en la Sala Cáceres de la sede del Ejecutivo y las imágenes se emitirán por la señal de TV Perú y pool.

La juramentación se da tras la renuncia de Juan Silva Villegas, quien dimitió del cargo mientras el Congreso debatía una moción de censura en su contra.

Fue el jefe de Estado quien anunció la salida del Silva a través de una publicación en redes sociales. Además, en una edición extraordinaria se publicó en el diario oficial El Peruano la resolución que oficializa la renuncia del entonces ministro.

“Informo a la ciudadanía que acepto la renuncia presentada hoy por el ministro Juan Silva, agradeciendo sus servicios prestados. Nuestro compromiso sigue vigente con el pueblo y necesitamos cumplir con los objetivos trazados por el Gobierno”, escribió Castillo Terrones en Twitter.

La atención puesta en el reemplazo de Juan Silva se debe a la declaración brindada por la empresaria Karelim López a la fiscalía, donde indicó que existe una presunta mafia en el MTC dedicada al direccionamiento de obras públicas y que es dirigida por Pedro Castillo.

Ante ello, Silva Villegas rechazó las acusaciones y negó que una red criminal haya operado en el sector que dirigía.

“Nosotros no estamos en ese tipo de negocios, y eso que quede claro. Todas las obras que se adjudican son a través de las unidades ejecutoras, donde los ministros no tenemos influencia y no tenemos derecho de meternos allí porque son unidades autónomas que tienen su comité de evaluación y ellos ejecutan”, expresó en diálogo con Cuarto Poder.