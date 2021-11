Pedro Castillo Terrones nunca tuvo ‘luna de miel’, y no fue por la polarización que dejó las últimas elecciones. El actual jefe de Estado no gozó de ese periodo de gracia, del que goza cada presidente de la República mientras da a conocer las políticas y lineamientos de su gestión, debido a sus inmediatos desaciertos.

Para muestra, un botón: Un día después de asumir el mando, el 29 de julio, Castillo nombró como premier a Guido Bellido, quien para esa fecha ya estaba investigado por apología al terrorismo luego de defender, en una entrevista, las acciones terroristas de Sendero Luminoso. “¿Qué tienes contra los senderistas?”, replicó Bellido al medio Inka Visión.

Con ese antecedente, Bellido asumió la jefatura del Consejo de Ministros y trazó uno de los derroteros del gobierno de Perú Libre: no reparar en el perfil técnico de quienes asumen altos cargos en los ministerios de Estado, aunque sí en su militancia.

AUTOGOLES

Al comentar los primeros 100 días de la gestión de Castillo Terrones, los analistas políticos Alexandra Ames, José Carlos Requena y Omar Awapara, en conversación con Correo, coincidieron en señalar que este gobierno ha estado plagado de errores propios.

“El balance de este gobierno en sus 100 primeros días no es positivo. Este periodo es importante para dar luces sobre cuál será la agenda y las prioridades del Gobierno. Sin embargo, el mensaje general de Pedro Castillo es que no un hay norte claro y, como consecuencia, una gran inestabilidad que nace no por culpa de la oposición, sino por el propio Ejecutivo, por colocar a ministros con cuestionada reputación, no preparados para asumir técnicamente el desafío de liderar un ministerio”, opinó Ames.

La profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Pacífico agregó que uno de los principales problemas del mandatario es no poder desligarse del condenado por corrupción y dueño de Perú Libre Vladimir Cerrón.

“La influencia del ‘ala radical’ de la bancada de Perú Libre termina siendo nociva para la estabilidad del presidente. De pronto vemos a un monstruo de mil cabezas dentro del Gobierno, que generan desorden e impiden tener una idea sobre cuál es la visión de Estado”, refirió.

Remarcó que Pedro Castillo debe tener en cuenta que ya “no es más un representante sindicalista de un grupo de profesores ni un candidato presidencial de un partido político, sino que representa a todos los peruanos”.

Por su parte, el analista José Carlos Requena enfatizó que el gobierno de Pedro Castillo ha experimentado, en sus primeros 100 días, “muchas crisis generadas por sus propios errores”.

“En términos de gestión pública, estamos viendo que el Gobierno no tiene ni un solo eje que uno pueda identificar. Un gobierno sin norte, sin poder mostrar resultados en un mediano plazo”, remarcó a este diario.

Consideró que el Ejecutivo debe diferenciar la agenda de la influencia del “ala cerronista” de Perú Libre.

“La prioridad no debe ser el cambio de la Constitución, sino la reactivación económica”, añadió.

SIN TRANSPARENCIA

Requena, asimismo, resaltó que hasta la fecha el jefe de Estado no ha brindado ninguna entrevista a medios de comunicación, con el fin de transparentar sus acciones como jefe de Estado.

“En todo este tiempo el presidente Pedro Castillo no ha tenido entre sus prioridades responder las preguntas de la prensa ni dar entrevistas. Se ha limitado a hablar en mítines”, apuntó.

Omar Awapara, director se la carrera de Ciencias Políticas de la UPC, consideró a su turno que lo único que se podría resaltar de la actual gestión es la continuación de la vacunación contra el COVID-19 y la ratificación de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva (BCR).

En esa línea, que opinó que el saldo final se inclina hacia lo negativo, lo que se refleja también en la percepción de la población, según las últimas encuestas.

Advirtió, incluso, que por los menos desde el discurso y algunas acciones emprendidas hay la apariencia de que se retrocederá en algunas reformas, como la educativa y del transporte.

“El hecho que estemos ya votando un segundo Gabinete dentro de los 100 días creo que indica un comienzo errático, débil también, porque ha tenido muchas derrotas, tanto en el Parlamento como en la opinión pública, que ha influido en la salida de varios ministros y de funcionarios públicos”, puntualizó.