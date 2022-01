El presidente de la República, Pedro Castillo, rechazó que el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, haya tenido alguna influencia en el nombramiento de personas afines a su partido en el Gobierno.

“No ha tenido que ver acá el señor Vladimir Cerrón (en los nombramientos). Nos ha sugerido siempre. (Me reuní recientemente con él), como lo hago con cualquier secretario, con cualquier partido. Acá no hay una barrera, acá no hay una valla, no solamente de Perú Libre, de centro, de izquierda, sino con todos”, manifestó el mandatario en diálogo con CNN.

“Hoy soy el presidente de todos los peruanos. (Vladimir Cerrón) no tiene ninguna influencia sobre mis nombramientos”, agregó Castillo Terrones.

Asimismo, Pedro Castillo instó a los partidos de oposición del Congreso a “sentarse a conversar” y subrayó que su administración busca convocar a profesionales con el perfil adecuado.

“Así como este gobierno que se da cuenta de que es necesario llamarla, también hay personas muy notables, muy notorias que quieren este país y yo quisiera que se acerquen”, apuntó.

“Este es un gobierno de ancha base. Este es un gobierno de puertas abiertas. En la mañana de hoy estaba con unos expertos en economía”, puntualizó el jefe de Estado.

Última reunión

En octubre del 2021, luego que Guido Bellido renunció como jefe del Gabinete Ministerial, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, remarcó en la necesidad de que su agrupación política “exija su cuota de poder”.

“Cambio de Gabinete debe excluir a derechistas, caviares y traidores. Es momento que Perú Libre exija su cuota de poder, garantizando su presencia real o la bancada tomar posición firme. Nuevo Perú y Frente Amplio ya fueron servidos”, expresó Cerrón Rojas mediante su cuenta en Twitter.

El último encuentro público entre Pedro Castillo y Vladimir Cerrón ocurrió el 8 de enero en Palacio de Gobierno. Aquel día también participaron los congresistas oficialistas Waldemar Cerrón, Kelly Portalatino, Alex Paredes y Katy Ugarte.