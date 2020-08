Luego que el Congreso de la República decidió negarle el voto de confianza al Gabinete de Pedro Cateriano, el saliente presidente del Consejo de Ministros reveló en una entrevista para El Comercio que días antes de su presentación ante el Parlamento se reunió de forma privada con el presidente del Congreso Manuel Merino de Lama, quien le informó que no había consenso por la presencia y ratificación del ministro de Educación Martín Benavides.

Cateriano respondió al mencionado medio que sintió este diálogo con Merino como un condicionamiento “sin duda alguna” y que la iniciativa de la reunión fue de parte de Merino, quien lo llamó por teléfono.

“El presidente del Congreso me llamó por teléfono a la Presidencia del Consejo de Ministros y me dijo que quería hablar urgentemente conmigo. Fui a su despacho, días antes de esto [la presentación ante el pleno] y me dijo, en privado, en la oficina de la Presidencia del Congreso, que no había consenso para extenderme el voto de confianza por la presencia y ratificación del ministro de Educación. Yo, simplemente lo escuché y al despedirme le dije “recuerda lo que fue el primer gobierno del presidente Belaunde, en donde el ejercicio abusivo de los mecanismos de control político ocasionaron la inestabilidad del gobierno y como acabó eso con un golpe de Estado”, no le dije más”, contó Cateriano.

Cateriano dijo que había sido “advertido”

En su último discurso ante el parlamento -al promediar las 5.30 de la madrugada de ayer- el aún entonces premier Pedro Cateriano dijo que se le “advirtió” que no había consenso político respecto a la ratificación del ministro de Educación, Martín Benavides, por lo que sería difícil obtener el voto de confianza necesario para su permanencia y la de sus ministros.

Cateriano dijo que en su Gabinete fue ratificado el Ministro de Educación como " mensaje político” de apoyo a la reforma universitaria que empezó Benavides en su paso por la Sunedu.

Recordemos que ayer el presidente de la República Martín Vizcarra señaló en su Mensaje a la Nación que su Gobierno seguirá impulsado la reforma universitaria y que esto no se negociará bajo ningún motivo, esto luego que el Congreso decidió no dar el voto de confianza al Gabinete de Pedro Cateriano.

“Los acomodos bajo intereses particulares no nos harán retroceder. Seguiremos impulsando la reforma universitaria porque los jóvenes son presente y futuro del país (...) La reforma universitaria no se negocia. ¿Quiénes serán los que conduzcan este país en el futuro? Serán todos los jóvenes que hoy buscan y se merecen tener una educación de calidad””, dijo el jefe de Estado.

MIRA: Vizcarra tras negación de voto de confianza: “Conformaré un nuevo gabinete en plazo que determine la ley”

VIDEO RECOMENDADO:

Martín Vizcarra tras negación del voto de confianza: “La reforma universitaria no se negocia”