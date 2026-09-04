Pedro Hernández Chávez juramentó este viernes como nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC) para el periodo 2026-2028, luego de ser elegido por mayoría por el pleno de la institución. El magistrado asume desde este viernes la conducción del máximo órgano de interpretación constitucional en una ceremonia en la que también participó Luz Pacheco Zerga, quien fue elegida vicepresidenta para el mismo periodo.

La nueva composición de la directiva se definió previamente en una sesión del pleno, donde Francisco Morales Saravia fue designado director del Centro de Estudios Constitucionales. La elección de Hernández contó con los votos de Morales, Pacheco y Manuel Monteagudo, mientras que Helder Domínguez, Gustavo Gutiérrez y César Ochoa votaron en contra.

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El magistrado Pedro Hernández jura como nuevo presidente del Tribunal Constitucional



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Trayectoria profesional

Hernández Chávez, de 53 años, es abogado y cuenta con una maestría y un doctorado por la Universidad de San Martín de Porres. Su trayectoria profesional supera las dos décadas e incluye experiencia tanto en el sector público como en el privado.

Desde su incorporación al Tribunal Constitucional en 2023, ha participado como ponente en resoluciones vinculadas con casos de relevancia política y judicial. Entre ellas figura el hábeas corpus presentado por el exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, cuya resolución terminó anulando las medidas que mantenían vigente su orden de captura y prisión preventiva.

Otro de los fallos que tuvo como ponente declaró fundada una demanda de competencia presentada por la entonces presidenta Dina Boluarte. La decisión limitó la posibilidad del Ministerio Público de investigar al mandatario en ejercicio bajo los alcances del artículo 117 de la Constitución.

Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

Luz Pacheco acompaña nueva directiva

La presencia de Luz Pacheco en la ceremonia se produce después de que la magistrada dejara la presidencia del TC en mayo de este año. En aquella oportunidad presentó su renuncia irrevocable al cargo y Helder Domínguez asumió temporalmente la conducción del organismo hasta la elección de una nueva directiva.

Pacheco explicó posteriormente que su salida estuvo relacionada con su desacuerdo con la decisión de una mayoría de magistrados de mantener en el cargo a un funcionario de alta dirección en quien había perdido la confianza. La magistrada precisó que su renuncia se limitaba a la presidencia y que continuaría ejerciendo sus funciones dentro del Tribunal Constitucional.

La controversia se produjo en un contexto de cuestionamientos internos por la tramitación del hábeas corpus de Vladimir Cerrón. Pacheco había advertido sobre la rapidez con la que avanzó el expediente y señaló que encontró inconsistencias en su procedimiento, aunque el TC comunicó posteriormente que una revisión interna no detectó irregularidades en su tramitación.

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