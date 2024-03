¿Considera un abuso de la Fiscalía el haber usado un revienta puertas (ariete policial) para ingresar en la casa de la presidenta?

No es un abuso. Es una prerrogativa que la misma Ley permite cuando, en el momento del allanamiento, las personas que están dentro del inmueble se niegan a abrir la puerta. Por eso la presencia de la autoridad policial. (...) En esa línea de análisis, es legal y es correcto haber utilizado un medio de coerción material para poder ingresar al inmueble que era objeto de esa diligencia.

¿Tiene asidero legal el Habeas que propone declarar nulo todo lo actuado por la Fiscalía en el caso Rólex?

No es correcto decir que el Fiscal de la Nación interino es ilegítimo. Acá estamos hablando de una institución (el Ministerio Público) reconocida en la Constitución Política y respaldada en su actuación por un Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público. (...) el hecho de que haya o no juramentado es un tema que puede tener lecturas interpretativas pero acá no estamos hablando de un titular sino de una persona que está ocupando un cargo de manera transitoria o provisional.

No, no creo que este habeas corpus tenga posibilidades de prosperar. Preliminarmente debe ser desestimado, ni siquiera sometido a consideración.

¿Hay fundamentos para una vacancia presidencial?

Persiste una actitud mentirosa, sistemática, de parte de la señora Boluarte (...) el presidente de un país no puede mentir y menos mentir cuando hay hechos que

están siendo objeto de cuestionamientos (...) Y ese es un tema que tiene que ver mucho con la ética y la moral presidencial. Si queremos definir lo que es la vacancia por incapacidad por inmoralidad, están dadas las condiciones.