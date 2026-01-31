Este domingo 1 de febrero se llevará a cabo por segunda vez la conmemoración del Día de la Confraternidad Peruano-China, fecha establecida oficialmente por el Congreso de la República para honrar los vínculos históricos, culturales y económicos que unen a ambas naciones.

Como parte del programa de actividades, se desarrollará una feria tradicional del Año Nuevo Chino en la explanada del Ministerio de Cultura, cuyo inicio está programado para las 10:30 de la mañana.​

La organización del evento está a cargo del Ministerio de Cultura en coordinación con la Embajada de la República Popular China en el Perú, contando además con el respaldo de la Asociación de Empresas Chinas en el Perú y la Beneficencia China del Perú.​

De acuerdo con la convocatoria oficial emitida por la representación diplomática china, la finalidad de esta actividad es “compartir y reafirmar la amistad entre ambos pueblos”, poniendo en valor el aporte de la comunidad china al desarrollo nacional y su legado cultural transmitido a través de varias generaciones.

La feria contempla manifestaciones artísticas tradicionales, muestras culturales y gastronómicas, además de otras actividades de acceso libre para todo el público. El evento será gratuito y recibirá a todas las familias.​

En 2024, el Congreso del Perú aprobó la ley que declara el día 1 de febrero como el Día de la Confraternidad Peruano-China.🇨🇳🇵🇪

Este año, junto con @MinCulturaPe, celebramos por segunda vez este día tan importante. Organizamos una Feria Tradicional del Año Nuevo Chino en la… pic.twitter.com/EXlBiFzPoX — Embajada de China en el Perú (@ChinaEmbPeru) January 30, 2026

Controversia política

La celebración se produce en medio de una controversia que involucra al presidente José Jerí y sus encuentros con el empresario chino Zhihua Yang, conocido públicamente como el “chino Johnny”.​

El mandatario admitió públicamente haber acudido en tres ocasiones a los locales comerciales de Yang y sostuvo que dichas reuniones tuvieron un carácter informal, sin registro oficial en la agenda presidencial.​

Según Jerí, en una de esas conversaciones se hizo mención al Día de la Amistad Perú-China, aunque aclaró que este tema no constituyó el propósito principal del encuentro. Además, descartó que se hubieran pactado actividades oficiales fuera de las instalaciones de Palacio de Gobierno.​

Embajada china lo desmiente

Sin embargo, la Embajada de China en el Perú desmintió que hubiera coordinaciones oficiales con el presidente Jerí respecto a la organización del Día de la Confraternidad Peruano-China.​

La representación diplomática aclaró que todas las gestiones para el evento fueron realizadas directamente con el Ministerio de Cultura, siguiendo los protocolos institucionales correspondientes, y no a través de reuniones informales o fuera del marco oficial.

Esta aclaración generó mayor cuestionamiento sobre la verdadera naturaleza de los encuentros entre el presidente y el empresario chino, especialmente considerando que estos se produjeron en diciembre de 2025, justamente cuando se iniciaban las coordinaciones para la celebración.​

Vínculos con contrato de empresa china

La polémica se intensificó tras revelarse que en diciembre de 2025, durante el mismo periodo de las reuniones entre Jerí y Yang, el despacho presidencial otorgó una orden de servicio por 35 mil 577 soles a la empresa Nuctech Perú, relacionada con el entorno del empresario chino.​

El contrato fue destinado al mantenimiento preventivo de equipos de inspección donados por el Gobierno de China durante la gestión anterior. Según Presidencia, la contratación se realizó cumpliendo la normativa vigente y tras una indagación de mercado.​

No obstante, un reportaje de Cuarto Poder señaló vínculos entre Nuctech Perú y Zhihua Yang, así como visitas del fundador de la empresa, Shui Qin, a Palacio de Gobierno entre el 19 y 20 de diciembre de 2025, fechas cercanas al registro de la orden de servicio.​

La celebración del Día de la Confraternidad Peruano-China se realizará este domingo en medio de la incertidumbre política, mientras las investigaciones periodísticas continúan revelando detalles sobre los vínculos entre el entorno presidencial y empresarios chinos.