Las Elecciones Generales 2026 están cerca de definir quien competirá en la segunda vuelta presidencial contra Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

Hasta el momento, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) tiene una ventaja de 20,458 votos sobre Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

Sin embargo, esta no es la primera vez que dos candidatos pelean el voto a voto.

De acuerdo con información revisada por Correo, existen por lo menos cuatro elecciones en el Perú en los últimos 25 años que evidencian que el país es proclive a tener comicios reñidos y definiciones de infarto.

Las elecciones reñidas en el Perú. (Infografía: Diario Correo)

HISTÓRICO

En el año 2006, la primera vuelta presidencial colocó a Ollanta Humala (Unión por el Perú) en segunda vuelta con 3,758,258 votos. Sin embargo, la persona que competiría con el ahora expresidente se definió por poco.

Y es que Alan García Pérez (Partido Aprista Peruano) alcanzó 2,985,858 votos, mientras que Lourdes Flores Nano (Unidad Nacional) obtuvo 2,923,280 votos.

Es decir, solo hubo una diferencia de 62,578 votos entre ambos candidatos.

Mientras la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) contaba los votos, no se sabía quién pasaría a segunda vuelta.

Cuando los votos escrutados iban en el 52.7%, Humala Tasso tenía 27.8%, mientras que el segundo lugar era ocupado por Flores Nano con 26.3%, en tanto, García Pérez iba en tercer lugar con 25.6%.

En tanto se conoció que García sería el candidato que pasó a segunda vuelta, se pronunció.

“Siento señalar que al despedirme de esta contienda no lo hago con la certeza de haber sido derrotada en las urnas, sino con la percepción de que mi eliminación se ha labrado en las mesas”, afirmó.

Por otro lado están las segunda vueltas en el Perú. En los años 2006 y 2011, la diferencia de votos entre dos candidatos presidenciales fue de 694,937 y 447,057 votos, respectivamente.

Sin embargo, el panorama cambió en el año 2016.

Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos por el Kambio) pasó a segunda vuelta contra Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y el primero ganó tan solo por una diferencia de 41,057 votos.

En el 2006, Alan García pasó a segunda vuelta y le ganó a Lourdes Flores Nano por 62,578 votos entre ambos candidatos. (Foto: Mario Zapata)

RECIENTES

Durante las elecciones de 2021, Keiko Fujimori pasó a segunda vuelta contra Pedro Castillo (Perú Libre).

Solo días después de las elecciones y cuando la contabilidad por la ONPE iba al 99%, la lideresa naranja pidió la nulidad de 200 mil votos bajo el argumento de irregularidades y “fraude en mesa”.

En paralelo, los Jurados Electorales Especiales (JEE) resolvían actas observadas e impugnadas.

Finalmente, el profesor que le ganó con solo una diferencia de 44,263 votos.

El caso más reciente son las Elecciones Generales 2026.

Keiko Fujimori tiene un lugar asegurado para competir en la segunda vuelta, pues alcanzó 2′716,120, es decir, 17.05% de votación. Sin embargo, el segundo lugar se define de a pocos.

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) tiene una ventaja de 20,458 votos sobre Rafael López Aliaga (Renovación Popular), al 94.65% de actas contabilizadas.

Todavía existen 4829 actas enviadas a los JEE para su revisión, las mismas que podrían otorgarle o no más votos al exalcalde de Lima.

Tal como ocurrió en el 2021, esta vez Renovación Popular denunció irregularidades en el proceso electoral, esto debido a la demora en la instalación de mesas porque la ONPE no entregó a tiempo el material electoral.

La agrupación solicita elecciones complementarias para que las personas de Lima Metropolitana que no lograron votar por los hechos antes mencionados, puedan ejercer su derecho.

Keiko Fujimori perdió las elecciones en 2016 y 2021 por menos de 50 mil votos. Foto: Fuerza Popular

ANÁLISIS

Para el analista político Juan Paredes Castro, el motivo principal de las elecciones reñidas obedece a la presencia de 35 organizaciones que presentaron a candidatos presidenciales.

“Hemos tenido un fenómeno de fragmentación con 35 partidos y sus candidatos. Es algo que no debería ocurrir porque deberían existir filtros y no permitir un volumen de candidatos de ese nivel”, indicó.

En diálogo con Correo, el experto consideró que así se le quita representación al país y se generan resultados reñidos.

“Cómo es posible que lleguemos a una competencia en segunda vuelta con Keiko Fujimori con 17% y el señor Sánchez con 12%, en la segunda vuelta habrá una estrecha competencia y si alguno gana será con el 51%, porque se obliga a todo el país por candidatos que no los representan”, sostuvo.

Paredes Castro agregó que los resultados reñidos también obedecen a los altos niveles de polarización.

“En la segunda vuelta vamos a tener una elección reñida. Cómo no van a ser reñidas las elecciones si están postulando dos candidatos con una polarización grande”, afirmó.

Se detectaron una serie de irregularidades durante la jornada del 12 de abril. (Foto:GEC)

En el mismo sentido se pronunció el analista político César Campos, quien consideró como primer factor de las elecciones reñidas, el denominado refrán “voto en contra de”.

“En los últimos años hemos visto que se ha dado el fenómeno de arreglar la votación, pues los peruanos votan en contra de determinados candidatos. Por ejemplo, Ollanta Humala no le ganó a Keiko Fujimori en el 2011 por afirmación, sino porque votaron en contra de Keiko”, indicó.

En diálogo con este medio, explicó que la diferencia de menos de 50 mil votos entre dos candidatos no se debe a un voto por convicción o arrastre de masas, sino que más bien es concedido al candidato con menos anticuerpos y que es alimentados por las fuerzas mediáticas.

“Al final la mayoría vota en contra de un adversario. No estamos hablando de votos sólidos”, sostuvo.

Además, Campos consideró que otro factor para tener una votación reñida tiene que ver con el incremento de la oferta electoral.

“Se generan nuevos partidos sin filtros. En el Perú se pretendió hacer reformas para tener elecciones primarias, una copia del modelo Argentino, pero esta modalidad fue eliminadas”, recordó.

Desde su punto de vista, mientras mayor sea la oferta electoral, la gente se siente menos identificada con un partido político.

En esa línea, recordó que durante las elecciones del 2021, Pedro Castillo obtuvo 2,724,752 votos en primera vuelta, mientras que Keiko Fujimori consiguió 1,930,762 votos. Sin embargo, en segunda vuelta ambos pasaron a tener más de 8 millones de votos.

“Estos no son votos efectivos. Sino que se obliga al peruano a decidir entre una persona que no quieren, es un cálculo. No es que despierten una convicción y por ese votan por ellos en segunda vuelta”, aseveró.