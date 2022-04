La congresista Katy Ugarte (Perú Libre) advirtió sobre la posible salida del Bloque Magisterial de la bancada oficialista, luego de que el secretario general del partido del lápiz, Vladimir Cerrón, arremetiera en contra ella e indicó que si no fuera por Perú Libre, ella no hubiera logrado llegar al Congreso y Pedro Castillo no hubiera obtenido el cargo de presidente de la República.

“Posiblemente si no hay coincidencias (…) nosotros somos libre, somos invitados y tomamos la decisión también, esto es evaluable. Veremos que pasa en los días”, respondió Ugarte a Canal N al ser consultada sobre una probable salida de la agrupación oficialista.

Asimismo, indicó que no se siente cómoda en Perú Libre, pues reveló que el Bloque Magisterial al que ella pertenece casi no tiene comunicación con el resto de la bancada, por lo que ellos tiene que reunirse aparte de manera seguida.

“No me siento cómoda en la bancada porque como bloque magisterial nos organizamos de mejor manera, nos reunimos, siempre estamos en constante análisis de la política (…) Estamos en constante comunicación y casi con la bancada no tenemos (diálogo)”, contó la legisladora.

Asimismo, se refirió al tuit de Vladimir Cerrón, donde este señaló que Castillo Terrones y ella solo llegaron al poder gracias al partido. Por tal, la también exministra de la Mujer deslizó que la organización solo tenía la intención de pasar la valla y no tenían confianza en que Castillo Terrones llegara a ser jefe de Estado.

“Desmiento esa situación, el pueblo ha votado por Pedro Castillo. Ellos solo querían pasar la valla, ellos no creían que el presidente iba a ganar. Es así que nosotros como bloque magisterial hemos acompañado estos meses, pero esto también hace que, como maestros que somos, estemos dando una imagen a todo el país y se necesitan cambios”, acotó.

Lo dicho por Cerrón Rojas responde a que Katy Ugarte previamente mencionó que el censurado ministro de Salud, Hernán Condori, había sido designado como parte de la cuota de poder de Cerrón Rojas y aseguró que esa clase de propuestas “no son tan idóneas” y le están haciendo daño al país.

