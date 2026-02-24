El parlamentario Segundo Montalvo, representante de Perú Libre, descartó de manera categórica cualquier participación de su agrupación en el próximo Consejo de Ministros presidido por Hernando de Soto. La oposición surge del desacuerdo total con la selección que realizó José María Balcázar para encabezar el Ejecutivo transitorio.

Montalvo cuestionó duramente el perfil profesional del economista designado como premier al tildarlo de oportunista permanente en lucrativas asesorías privadas. También lo acusó de priorizar siempre los intereses de los grandes grupos económicos por encima de las necesidades populares.

El legislador describió la gestión intelectual de De Soto como mera retórica económica internacional sin aportes concretos ni avances tangibles para la nación. Perú Libre definirá su postura estratégica una vez que el gabinete completo se presente al pleno congresal solicitando respaldo formal.

“No, no hay ningún miembro de Perú Libre. [¿Nadie de Perú Libre estará en algún ministerio?] No, sería una traición al pueblo peruano. Encabezando Hernando de Soto como premier es algo que Perú Libre no lo va a aceptar”, aseguró Montalvo en el medio Exitosa.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | Nicolás Lúcar, periodista de Exitosa, señaló que la designación de Hernando de Soto como premier le garantiza al gobierno de José Balcázar "un mínimo de estabilidad política" y responsabilidad en la gestión pública. Además, destacó la red de contactos… pic.twitter.com/Rfw3BcnSxm — Exitosa Noticias (@exitosape) February 24, 2026

Bancada se aleja de Balcázar

El lunes 23 de febrero trascendió que Kelly Portalatino, legisladora de la misma bancada, recibió invitación formal para integrar el equipo ministerial del presidente interino. Ella declinó la oferta priorizando su aspiración electoral, aunque Montalvo la interpreta como rechazo ideológico al proyecto de De Soto.

Montalvo interpretó la decisión de Balcázar como cesión absoluta de autoridad a una figura controvertida y poco popular entre los sectores populares del país. Anunció supervisión constante sobre las políticas que implementen tanto el premier como el jefe del Estado en los próximos días.

Entre las demandas específicas de Perú Libre figura la inmediata revocación del decreto legislativo que reorganiza la estructura operativa de PetroPerú. El congresista enfatizó que no tolerarán medidas que beneficien exclusivamente a elites empresariales durante la transición gubernamental.

La ceremonia oficial de juramentación del renovado gabinete ministerial se llevará a cabo este martes 24 de febrero dentro de Palacio de Gobierno. Balcázar justificó previamente su elección de De Soto argumentando la imperiosa necesidad de preservar la orientación económica liberal vigente.

El mandatario mantuvo conversaciones reservadas durante la tarde del lunes 23 con funcionarios clave del despacho actual como Denisse Miralles de Economía, Hugo de Zela en Cancillería, Aldo Prieto en Transportes y Wilder Sifuentes en Vivienda. Estas reuniones sirvieron para evaluar posibles permanencias en el organigrama ministerial que encabezará el nuevo premier.

Finalmente Montalvo reiteró el veto absoluto de Perú Libre a cualquier militante que pretenda colaborar con la administración Balcázar-De Soto. La bancada mantendrá distancia ideológica firme hasta conocer la integral composición del equipo y su programa de labores inmediatas.