El canciller peruano Hugo de Zela sostuvo una conversación telefónica con su homólogo ucraniano, Andrii Sybiha, en la que reafirmó la importancia de la relación bilateral y el respaldo del Perú a Ucrania en el contexto del conflicto armado con Rusia.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, el titular de la diplomacia peruana expresó la necesidad de que se alcance prontamente una “paz justa y duradera”, basada en los principios del derecho internacional.

Llamado al respeto del derecho internacional

De acuerdo con una publicación oficial de la Cancillería en la red social X, De Zela subrayó que los eventuales diálogos de paz deben desarrollarse conforme a la Carta de las Naciones Unidas, resaltando el respeto a la soberanía, la integridad territorial y las normas internacionales.

El pronunciamiento se enmarca en la posición sostenida por el Perú en foros multilaterales, donde ha reiterado su rechazo a la violencia y su respaldo a soluciones diplomáticas.

Contexto internacional marcado por nuevas tensiones

La conversación entre ambos cancilleres ocurre en un momento particularmente sensible del conflicto. En los últimos días, Rusia acusó a Ucrania de haber atacado una de las residencias del presidente Vladímir Putin.

El anuncio fue realizado por el canciller ruso Serguéi Lavrov, quien señaló que el supuesto ataque ocurrió en la región de Nóvgorod, durante la noche del 28 al 29 de diciembre, mediante el uso de 91 drones. Según la versión oficial rusa, todos los aparatos fueron destruidos y no se reportaron víctimas ni daños materiales.

Reacciones de Moscú y Washington

Tras estos hechos, Putin habría advertido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de revisar acuerdos y posiciones adoptadas en una etapa previa de las negociaciones relacionadas con Ucrania.

De acuerdo con Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, Trump se mostró “indignado” por lo ocurrido y consideró que se trataba de una acción “difícil de imaginar”.