El congresista Roberto Chiabra cuestionó con dureza al Gobierno tras conocerse que inversionistas y bonistas internacionales no habrían sido recibidos en una reunión clave sobre la reorganización de Petroperú. A su juicio, el hecho resulta especialmente delicado debido a la crisis financiera que atraviesa la petrolera estatal y al impacto que puede tener en la credibilidad del país.

En exclusiva para Diario Correo, el legislador afirmó que el Estado desaprovechó una oportunidad para dialogar con actores interesados en apoyar el reflotamiento de la empresa. En ese contexto, calificó lo ocurrido como “una situación grave” al tratarse de capitales que buscaban información directa sobre el proceso de reorganización.

Postura sobre la reorganización de Petroperú

Al referirse a su posición de fondo, Chiabra sostuvo que el Estado debe conservar el control mayoritario de la petrolera. En esa línea, indicó que la inversión privada puede ser necesaria en el actual escenario, pero advirtió que esta no debe comprometer los activos estratégicos del país.

“De que necesitamos inversión privada, sí, pero no en los activos estratégicos, que eso debe ser peruano”, sostuvo.

En su análisis, el parlamentario puso el foco en las responsabilidades políticas detrás de la crisis de la empresa. Asimismo, señaló que el problema no radica en el carácter público de Petroperú, sino en la designación de directivos que no cumplían con los perfiles técnicos necesarios.

Desde su perspectiva, la falta de meritocracia ha sido determinante en el deterioro de varias empresas estatales. El legislador añadió que sin cuadros profesionales y capacitados, ninguna compañía pública puede sostenerse en el tiempo ni recuperar su eficiencia.

“No es porque la empresa pública sea mala, sino porque colocamos a gente que no está capacitada ni calificada para esos cargos”, explicó.

Sobre la presunta reunión frustrada con inversionistas

Las declaraciones de Chiabra se producen luego de que el diario Gestión informara que el Gobierno habría cancelado o no concretado reuniones programadas con grandes bonistas y fondos de inversión internacionales. Según el mencionado medio, los encuentros estaban previstos para explicar los alcances de la reorganización de Petroperú, en un contexto de alta incertidumbre política.

De acuerdo con esa información, a las reuniones habrían sido invitados importantes tenedores de bonos y fondos de inversión, con el respaldo logístico de una entidad financiera internacional. Además, se había anunciado la participación de representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Energía y Minas, en su calidad de accionistas de la empresa.

Chiabra expresó preocupación por el impacto que este episodio podría tener en la imagen del país frente a los mercados. Consideró que resulta contradictorio convocar a inversionistas y luego no atenderlos, más aún cuando existe interés en contribuir a la recuperación de una empresa estratégica.

El congresista también cuestionó decisiones recientes en la conducción del proceso de reorganización. Puso en duda la salida de una funcionaria vinculada a la gestión del proyecto y señaló que estas acciones generan más incertidumbre sobre la continuidad de las medidas anunciadas por el Ejecutivo.

“Creo que es una situación grave porque si hay empresas que quieren ayudar a reflotar una empresa peruana ¿Por qué no le dan oportunidad?. Sacaron a la gerente, la que pusieron la que puso Pro Inversión, ¿por qué la han sacado? Eso no le han preguntado a la a la primera ministra que ha sido ministra de economía, que se supone que ella la puso. Pregúntale por qué ella ha permitido si ella dice que todo va a continuar como se señaló al inicio. ¿Por qué permitió que la saquen? Porque estaba haciendo bien las cosas”, señaló.

Finalmente, indicó que estos temas deberán ser explicados por la premier en el Congreso y cuando el gabinete solicite el voto de confianza. El candidato presidencial de Unidad Nacional indicó que, además de la seguridad ciudadana y el proceso electoral, la situación de Petroperú será uno de los puntos clave que evaluará antes de definir su respaldo al Gobierno.