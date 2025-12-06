Este sábado, el Directorio de Petroperú oficializó la designación de Gustavo Adolfo Villa Mora como nuevo gerente general de la empresa estatal, según el Acuerdo N.º 142-2025-PP aprobado este 5 de diciembre. La decisión, comunicada como hecho de importancia a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), marca el cierre de la gestión interina de José Manuel Rodríguez Haya, quien asumió el cargo a fines de octubre.

Una designación tras intensas movidas internas

La elección del nuevo gerente se produce luego de semanas de tensiones y negociaciones internas dentro de la petrolera. En una primera etapa, se evaluaron otras opciones como Arturo Rodríguez, Iván Montoya o incluso Elder Ruiz Díaz. Sin embargo, finalmente se optó por Villa Mora, considerado cercano a sectores influyentes dentro de la empresa, entre ellos el entorno del exgerente general Óscar Vera.

Fuentes del sector indicaron que, para concretar su acceso al cargo, Villa Mora requirió una autorización excepcional de FONAFE, debido a observaciones sobre su perfil profesional. Cabe señalar que a diferencia de los directores, los gerentes de Petroperú deben cumplir condiciones específicas establecidas por dicho organismo.

¿Quién es Gustavo Villa Mora?

El nuevo líder de la compañía se desempeñaba hasta ahora como gerente de Operaciones Talara. Es ingeniero petroquímico egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y cuenta con un MBA, además de especializaciones en finanzas y gestión de proyectos. Petroperú destacó que posee casi 20 años de experiencia en la industria de hidrocarburos, especialmente en ejecución de proyectos y operaciones.

El acuerdo dispone que asumirá la gerencia general encargada desde el 6 de diciembre, percibiendo la remuneración establecida en la política salarial vigente. En paralelo, Rodríguez Haya retornará a la estructura interna de la compañía.

Un nombramiento en medio de presiones y advertencias

El reemplazo se da en un momento de creciente inquietud en el sector. Representantes de diversas empresas ligadas a los hidrocarburos como UNNA Energía, OIG Perú, Olympic Perú, GTG Petroleum, Petromont y Panda Energy acudieron recientemente a Palacio de Gobierno para manifestar su preocupación por el estado financiero de Petroperú y por los retrasos en el pago a proveedores.

Por su parte, el directorio aseguró que la designación busca “fortalecer la conducción estratégica y operativa” de la compañía en un periodo en el que persisten cuestionamientos por la posible politización de las gerencias y nuevos intentos de copamiento.