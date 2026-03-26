El Ejecutivo aprobó la asignación de S/ 23 018 814,00 a Petroperú para cubrir los costos vinculados a la gestión temporal del sistema de distribución de gas natural en la zona sur. Esta decisión apunta a garantizar que el suministro se mantenga operativo en Arequipa, Moquegua y Tacna, territorios donde la compañía continúa a cargo del servicio.

La disposición fue oficializada este jueves mediante la Resolución Ministerial N.º 129-2026-MINEM/DM, emitida por el Ministerio de Energía y Minas del Perú y publicada en el diario oficial El Peruano. Esta norma establece el marco para la transferencia de recursos en el presente año fiscal.

¿Para qué es la transferencia?

Los recursos asignados están destinados a financiar la administración provisional de la Concesión del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de la Concesión Sur Oeste. Esta disposición se enmarca en lo establecido en el Ministerio de Energía y Minas del Perú y en la normativa vigente para el año fiscal 2026.

El encargo comprende la operación y el mantenimiento del sistema de distribución, así como la prestación del servicio público de gas natural en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna. Estas funciones se realizan conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N.º 019-2023-EM, que regula la continuidad de esta administración temporal.

Condiciones del encargo

La ejecución de esta medida se desarrolla en el marco de un convenio suscrito entre el ministerio y la empresa estatal en diciembre de 2020. Este acuerdo establece las obligaciones, responsabilidades y condiciones bajo las cuales se realiza la administración provisional del sistema.

El convenio se mantendrá vigente hasta la finalización del encargo especial prevista para diciembre de 2026. Durante este periodo, la empresa continúa a cargo de la gestión operativa del servicio en la zona sur oeste.

La aprobación de la disposición fue sustentada con informes técnicos y legales elaborados por las áreas especializadas del Ministerio de Energía y Minas del Perú, los cuales concluyeron que corresponde asignar los recursos para garantizar el cumplimiento del encargo vigente, además de contar con la opinión favorable de la Oficina de Presupuesto tras verificar la disponibilidad de fondos en el pliego institucional.

En ese marco, los recursos serán utilizados para cubrir los gastos vinculados a la gestión del sistema de distribución de gas natural, incluyendo las acciones necesarias para sostener su operación en las regiones involucradas, mientras que la resolución también dispone su publicación en el portal institucional con el fin de asegurar la transparencia y el acceso a la información sobre el uso de fondos públicos.