La aprobación del presidente de la República, José Jerí, ha registrado una caída significativa en enero de 2026, ubicándose en 44.3%, según la más reciente encuesta elaborada por la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI) y difundida por RPP. Esto representa una baja de 7.7 puntos porcentuales en comparación con noviembre de 2025.

El sondeo revela que el respaldo al mandatario se concentra principalmente en Lima y Callao, donde reside la mitad de quienes aprueban su gestión. En contraste, el 40.9% de sus simpatizantes vive en el interior del país. Entre quienes desaprueban su labor, el 42.7% se encuentra en regiones, mientras que el 36.5% reside en la capital y el primer puerto.

Por zonas, el apoyo más sólido se registra en la Costa y Sierra Norte, con un 49.4%, así como en la región Oriente, donde alcanza el 46.8%. Sin embargo, las mayores cifras de rechazo se dan en la Sierra Centro y Sur (52.3%) y en la Costa Sur (42.4%).

¿Por qué cayó su aprobación?

Este descenso en la aprobación presidencial coincide con la difusión, el 11 de enero, de imágenes y reportes sobre una reunión no oficial del presidente Jerí con el empresario chino Zhihua Yang, que tuvo lugar el 26 de diciembre de 2025 en un local ubicado en San Borja, Lima. Este encuentro no fue registrado ni informado oficialmente, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del gobierno.

En paralelo, la encuesta muestra un fuerte rechazo hacia el Congreso de la República, que apenas cuenta con un 8.1% de aprobación, mientras que el 85.8% de los ciudadanos desaprueba su gestión, y un 6.1% no precisa opinión.

El estudio se realizó entre el 11 y 16 de enero de 2026, con una muestra de 1,200 personas de zonas urbanas de todo el país, hombres y mujeres entre 18 y 70 años. La encuesta tiene un nivel de confianza del 95.5% y un margen de error de ±2.8%.

Nueva reunión no registrada reaviva cuestionamientos

Apenas semanas después de la primera reunión clandestina en San Borja, se conoció que el presidente José Jerí realizó otra visita no oficial a un establecimiento del empresario Zhihua Yang, esta vez en la tienda ubicada en la calle Capón, en el conocido Barrio Chino de la capital. Según constató un equipo del programa Punto Final, esta reunión tampoco fue registrada ni comunicada a la opinión pública, lo que aumenta las dudas y críticas sobre la falta de transparencia en las relaciones del mandatario con sectores privados.

Cuarto Poder difundió imágenes del presidente Jerí captado por la cámara de seguridad en la tienda Market Capón del empresario Zhihua Yang.

La visita ocurrió a inicios de enero de 2026, en horas de la tarde, y pese a contar con un equipo de comunicación en Palacio, no se informó de este encuentro. Vecinos de la zona indicaron que la puerta del local se cerró durante la llegada del presidente, lo que genera sospechas sobre el carácter reservado del encuentro.

Esta nueva revelación plantea serias interrogantes sobre los posibles vínculos y acuerdos que el gobierno mantiene con intereses empresariales particulares.